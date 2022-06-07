CHP'li Milas Belediyesi'nde konsey krizi: TKP'den açıklama

AKP iktidarı geçtiğimiz aylarda maden yönetmeliğinde yaptığı bir değişiklikle, zeytin kanununu işlevsiz kılan bir düzenlemeye gitmişti.

1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bu düzenlemeyle madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda zeytin sahası üzerinde maden tesisi açılmasına olanak tanıyan yönetmelik değişikliği kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yönetmeliğin madencilik faaliyetine açılan zeytinlik alanların sonrasında rehabilite edilip eski haline getirilmesi şartını içerdiğini savunsa da düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay’da çok sayıda dava açılmıştı.

Bu süreçte Türkiye’nin önemli zeytincilik bölgelerinden biri olan Muğla Milas ilçesinde de Milas Zeytin mitingi düzenlemişti.

17 Nisan'da düzenlenen bu mitingde bir konuşma yapan Milas Belediye Başkanı ise gerek zeytin festivalindeki sponsor şirket tercihi, gerekse Besim Tibuk ve Ali Ağaoğlu ortaklığı ile birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Bargilya tuzlasında yapılması planlanan 30 bin kişilik inşaat projesine verilen ruhsat nedeniyle protestolara maruz kalmıştı.

Miting sonrasında kent konseyi içerisinde yaşanan tartışmalar sonrasında olağanüstü seçimli genel kurula giden bir süreç yaşanmış, yine tartışmalı bir şekilde konsey yönetimi el değiştirmişti.

Dr. Çağlayan Üçpınar başkanlığındaki eski yönetim konuyu hukuki bir düzleme taşıyarak yapılanı kanunsuzluk ve darbe olarak nitelendirirken, yeni yönetimin ise hiç kimsenin genel kurul iradesinin üzerinde olmadığı yönündeki açıklamaları basına yansımıştı.

Yaşanan gelişmeler karşısında TKP Muğla İl Örgütü tarafından bugün bir açıklama yapıldı.

“Dr. Çağlayan Üçpınar yalnız değildir. Kent konseylerine müdahale kabul edilemez." denilen açıklamada "Siyasi iktidarın uzun süredir doğaya ve insan hayatına huruç harekâtına giriştiği bir dönemde kendisini muhaliflik ve sosyal belediyecilikle tanımlayan bir belediye yönetiminin, gerçek sorunlara gözlerini kapatıp bu derece sığ bir yaklaşım içerisine girmesi akıl ve mantıkla değil olsa olsa politik tercihlerle izah edilebilir." denildi.

TKP'den yapılan açıklama şu şekilde:

Sermaye düzeninin iktidardaki temsilcisi olarak AKP hükümetinin, yaşamın her alanında olduğu gibi çevre konusunda da fütursuzca attığı halk düşmanı adımlardan biri olan ve zeytinlik alanların onarılamaz şekilde tahribinin önünü açan maden yönetmeliğindeki yönetmelik değişiklik 1 Mart 2022 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Siyasi iktidarın Zeytin Kanununu da işlevsiz kılan bu düzenlemesine karşı “Zeytin Hayattır. Dokunma” sloganıyla Dr. Çağlayan Üçpınar başkanlığında Milas Kent Konseyince düzenlenen mitinge parti örgütlerimizde destek vermiş, söz konusu miting tüm engelleme girişimlerine karşın gerek katılımcı gerek düzenleyici kurumlar nezdinde son derece özverili bir çaba harcanarak ülke gündemine girecek bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

İtiraz konusu düzenlemenin yürütmesi Danıştay 8. Daire tarafından durdurulmuş olup mitingin bu sürece katkısı ne küçümsenebilir ne de yadsınabilir. Hal böyleyken söz konusu mitingde konuşma yapan Milas Belediye Başkanına karşı gerçekleşen ve son derece anlaşılabilir nedenlere sahip tepkiler üzerinden kent konseyinin ve başkanının hedef alınması aymazlık değilse halk düşmanlığıdır.

Siyasi iktidarın uzun süredir doğaya ve insan hayatına huruç harekâtına giriştiği bir dönemde kendisini muhaliflik ve sosyal belediyecilikle tanımlayan bir belediye yönetiminin, gerçek sorunlara gözlerini kapatıp bu derece sığ bir yaklaşım içerisine girmesi akıl ve mantıkla değil olsa olsa politik tercihlerle izah edilebilir.

Milas kent konseyinde yaşanan gelişmeler bir süredir basının ve kamuoyunun gündemindedir.

Milas Kent konseyinin iç tartışmalarına müdahil olmak gibi bir niyetimiz olmamakla birlikte kent konseylerinin işleyişine içeriden de olsa yerel ya da merkezi yönetim odaklarının rahatsızlıkları üzerinden müdahale etmeyi doğru bulmadığımızı ifade ediyor, konunun yerel yönetim eliyle siyasi çekişmelere alet edilmesini de kabul edilemez buluyoruz.

TKP Muğla il Örgütü olarak süreci yakından izlediğimizin bilinmesini istiyor, ilgili yerel yönetime konseyin işleyişine meşru olmayan müdahale biçimlerinden vaz geçmesini, yeni yönetime ise sırtını güç odaklarına değil halkın çıkarlarına dayamasını öneriyor, yaşananlar karşısında Dr. Çağlayan Üçpınar’a dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz.

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ MUĞLA İL ÖRGÜTÜ”