Zeytin emekçisi bu kez de Milas'tan ses verdi: Zeytin hayattır

Bugün Milas Kent Konseyi tarafından Milas Atapark meydanında yapılan “Zeytin Hayattır” mitingine katılan yüzlerce kişi AKP hükümetinin zeytin düzenlemesine ve ekolojik çevreyi hiçe sayan politikalarına karşı bir araya geldi. TKP Muğla il örgütünün de içerisinde yer aldığı birçok farklı siyasi parti, örgüt ve derneğin katılarak destek verdiği miting, şehir merkezinde yapılan bir yürüyüşle başladı.

GBT uygulaması engellemenin bahanesi oldu

Miting için çevre ilçelerden gelen katılımcıları taşıyan otobüsler birçok noktada durdurularak GBT uygulamasıyla engellenmeye çalışıldı. Datça'dan gelen katılımcıların otobüsü belge eksikliği gerekçesiyle alıkonulup para cezası uygulanırken yolcular Köyceğiz ilçesinden gelen araca binmek zorunda kaldı. Daha önce iki üç noktada GBT uygulamasına takılan katılımcılar son olarak Yatağan ilçe çıkışında yapılmak istenen GBT uygulamasına kimliklerini vermeyerek alkışlı protesto ile karşılık verince GBT uygulaması yapılamadan geçişe izin verilmek zorunda kalındı. Son olarak Milas ilçe girişinde yeniden durdurulan birçok kişi GBT uygulaması nedeniyle miting öncesi yapılan yürüyüşe gecikmeli olarak katılmak zorunda kaldı.

Çevre başlığı muhalefeti de sıkıştırmaya başladı

Kapalı bir havada yapılan miting tüm engelleme ve olumsuzluklara karşın coşkulu bir şekilde geçti. Alanda yapılan konuşmalarda siyasi iktidarın tarım politikaları eleştirilirken yerel yönetimlerin bu politikaları kolaylaştıran tavrı da eleştirilerden nasibini aldı. Mitingin konuşmacılarından olan Milas Belediye Başkanı da AKP döneminin palazlanan inşaat patronlarından Ali Ağaoğlu’nun Liberal Demokrat patronlardan Besim Tibuk’la Tuzla sulak alanındaki turizm kenti projesine Milas Belediyesince ruhsat verilmesi ve zeytin festivalinde felaketin sorumlusu olan şirketlerin sponsor yapılması nedeniyle yoğun bir şekilde protesto edilince konuşmasını kısa kesmek zorunda kaldı.

Mitingin sonunda sahneye çıkan İkizköy ve Deştin köylülerince yapılan kararlı konuşmalar ise alanda bulunanlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Miting, haklı olarak çevre başlığında AKP tarafından özel olarak hedefe konulduğuna inanılan bölgede yıllardır yerel iktidarları elinde tutan muhalefetin de epey zorlanacağı bir döneme girildiğinin işareti gibi görünüyor.