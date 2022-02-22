CHP'li meclis üyesinin kadın fotoğraflı paylaşımı tepki çekti: Partiden istifa ettiğini açıkladı

Buca Belediye Meclisi'nin CHP’li üyesi Bülent Uygur, zeytinyağındaki fiyat artışına ilişkin sosyal medya hesabından kadın fotoğrafı kullanarak bir paylaşım yaptı.

Uygur, “Şu sadeliğe, şu tada, şu duruşa, şu zerafete, bakar mısınız? İnsanın adeta çıtır çıtır yiyesi geliyor. Tavada yapacaksınız. Tavanın içerisine koyunca kısık ateşte çıtır çıtır ses getirecek. Adeta bir asalet timsali. Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem. O şişenin içinde duruşundaki sadeliğe bakın. Bence Ayvalık yöresi zeytinyağı ve 0 asit. En az 100 TL’dir litresi. Gerçekten muhteşem değil mi? (Siz ne zannetmiştiniz ki?)” ifadesini kullandı.