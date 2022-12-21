CHP'li Kuşoğlu: Hazine 11 günde 473 milyar lira ilave borçlanacaksa bu 'Seçim için kullanacağım' demektir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen kanun teklifindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 200 milyar lira borçlanma yetkisini öngören maddeyi elaştirdi.

Kuşoğlu, “Bu verilebilir bir yetki midir, bu makul müdür? Bu ne anlama geliyor? Şimdi, eğer Kasım ayına kadar 20 milyar borçlanmışsa Hazine ve bundan sonra 11 günde 473 milyar lira ilave borçlanacaksa bu ‘Ben bu arada borçlanacağım bu meblağı gelecek sene kullanacağım’ demektir. Gelecek sene ne demek? ‘Seçim için kullanacağım’ demektir, seçim için. Yani hayırlı işler için değil, yatırım için değil, istihdam için değil” diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Enerji Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürüyor.

'31'ine kadar kalan on gün içerisinde borçlanacağı meblağ 473 milyar lira olacakmış'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklifin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 200 milyar TL borçlanma yetkili verilmesini öngören 3’üncü maddesi üzerine söz aldı.

Kuşoğlu, “Bu maddeyle, 3'üncü maddeyle 200 milyar lira Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın borçlanma yetkisine bu yıl için, 2022 yılı için 200 milyar lira ilave ediliyor ve borçlanabileceği meblağ bundan sonrası için, bugün Aralık 21, ilave olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 473 milyar lira borçlanabileceği yetkisi veriliyor bu kanun maddesiyle. 473 milyar lira ilaveten Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, yürütme erkine borçlanma yetkisi veriyoruz bununla. Kasım sonuna kadar, 11 ayda Hazine ve Maliye Bakanlığı ne kadar borçlanmış, tahmin edin? 20 milyar lira borçlanmış. Bakın, 11 aydaki borçlanma 20 milyar lira; bugün 21'i, 31'ine kadar kalan on gün içerisinde borçlanacağı meblağ 473 milyar lira olacakmış. Doğru mudur bu, makul müdür bu” diye konuştu.

Bakanlığın 2022 yılında Kasım ayına kadar 20 milyar lira borçlandığını; yeni yıla 11 gün kala 473 milyar lira borçlanma yetkisi istediğini ifade eden Kuşoğlu, şöyle konuştu:

“Bu verilir mi arkadaşlar? Bu, Meclis’ten alınan bir yetkiyle yapılması gereken bir iş. Bu verilebilir bir yetki midir, bu makul müdür? Bu ne anlama geliyor? Şimdi, eğer Kasım ayına kadar 20 milyar borçlanmışsa Hazine ve bundan sonra on bir günde 473 milyar lira ilave borçlanacaksa bu ‘Ben bu arada borçlanacağım bu meblağı gelecek sene kullanacağım’ demektir. Gelecek sene ne demek? ‘Seçim için kullanacağım’ demektir, seçim için. Yani hayırlı işler için değil, yatırım için değil, istihdam için değil. ‘İlave 473 milyar lirayı seçim için kullanacağım’ demektir."

Kuşoğlu, Bakanlığın 2023 yılı için 560 milyar lira borçlanma yetkisinin olduğunu belirtirken, “560 milyara ilave olarak bunu koyun, 1 trilyon lira seçim için ilaveten borçlanılacak, bu anormal bir yetki. Gelecek seneki durumumuzu, ekonomik durumumuzu bir düşünebiliyor musunuz? Oluşacak sıkıntıyı görebiliyor musunuz? Ekonominin ondan sonra, seçimden sonra yönetilebileceğini düşünebiliyor musunuz? Bunu herkesin düşünmesi lazım. Bir sebebi de şu yani ‘Seçimde borçlanacağım meblağı seçimde harcayacağım’ demek dışında bir sebepte şu; bu sene borçlanma maliyeti düşük” eleştirisini yaptı.