CHP'li Koç, SPK ile ilgili suç duyurusu dilekçesini paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın (29 Ağustos 2022 Pazartesi) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurmuştu.

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, Twitter hesabından, “Avukatım; adıma yarın sabah Ankara Adliyesine suç duyurusunda bulunacaktır” mesajı ile suç duyurusu dilekçesini paylaştı.

Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyesi Salih Orakcı’nın “rüşvet” ve “irtikap” suçlarından cezalandırılmasının talep edildiği dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Ortaya çıkan iddialar ve yayınlanan belgelerden de görüleceği BDDK tarafından el konulduktan sonra TMSF’ye devredilen Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yaptıktan sonra SPK başkanlığı görevine getirilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den (ve benzer konumdaki bir çok iş insanından) haklı talepler söz konusu olmasına karşın taleplerini karşılamak üzere 12 Milyon TL’nin üzerinde rüşvet istedikleri iddia olunmuştur.

Mine Tozlu Sineren tarafından bu parayı ödenmeyince Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve TOBB üyesi Salih Orakçı tarafından rüşvet ağının içerisine iyice çekilmiş ve sorunlarını çözme vaadiyle Mine Tozlu Sineren’in milyonlarca lira parasının kendilerine aktarılmasını sağladıkları iddia olunmuştur. Nitekim buna ilişkin belgeler de sunulmuştur.

Mine Tozlu Sineren sermaye artırımı sorunu hallolmayınca Salih Orakçı’ya İstanbul 18. icra Dairesi 2020/25929 sayılı dosya numarası ile icra takibi başlatmıştır. İlgili icra müdürlüğüne yazılacak yazı ile 2020/25929 sayılı takip dosyasının tüm içeriği getirtilmesini ve bir örneğinin dosyaya kazandırılmasını talep ediyoruz.

Görüldüğü üzere çeşitli iş insanlarının işlerinin yapılabilmesinin önüne geçip rüşvet talep eden şüpheliler, taleplerinin kabul görmemesi halinde ise “aracılar ve komisyoncular” ile birlikte iş insanlarını sıkıştırıp kendilerine para aktarılmasını sağlamaktadırlar. Mağdurlara herhangi bir çıkış yolu sağlamadan etrafiannı saran şüphelilerin bu eylemleri ile Rüşvet ve İrtikap suçlarını net bir şekilde işledikleri anlaşılmaktadır.

Üstelik 27.08.2022 tarihinde Halk TV’de yayınlanan Asıl Mesele programına bağlanan Mine Tozlu Sineren tarafından tüm rüşvet iddialarının doğru olduğu ifade edilmiş ve bu olaylan yaşayanın sadece kendisi olmadığını birçok iş insanının aynı rüşvet ağı ile sarıldığını ifade etmiştir.

Görüldüğü üzere hem Sedat Peker isimli şahit tarafından paylaşılan bilgi ve belgeler hem de ortaya çıkan iddiaları doğrulayan Mine Tozlu Sineren tarafından yapılan açıklamalar, SPK eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve TOBB üyesi Salih Orakcı’nın görevlerinin ifasıyla ilgili bir işi yapmak için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine ve üçüncü kişilere menfaat sağladıkları dolayısıyla TCK m.252’de düzenlenen Rüşvet suçunu işlediklerini net bir şekilde ortaya çıkarmıştır.

Öte yandan yine tüm bu bilgi ve belgeler göstermektedir ki şüpheliler kendilerine yarar sağlamak amacıyla görevlerinin sağladığı nüfuzlarını kötüye kullanmış ve TCK m.250’de düzenlenen İrtikap Suçunun tüm unsurlarıyla oluşmasını sağlamışlardır.

Sonuç olarak Rüşvet, İrtikap ve belirlenecek diğer suçları işleyen şüpheliler hakkında ivedi olarak soruşturma başlatılmasını sonrasında ise kamu davası açılmasının sağlanmasını talep ederiz.”