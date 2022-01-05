CHP'li Kılınç’tan Küba Büyükelçisi’ne veda ziyareti

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Nuñez’i Küba’nın Ankara Büyükelçiliği’nde ziyaret etti. Görüşmede Kılınç, "Sayın Nuñez ile öneki görevlerimize dayanan dostluğumuz var. Sayın Büyükelçiyi yeni görevleri için ülkesine uğurluyoruz" dedi.

Yön Haber'in aktardığına göre Kılınç, Küba Devrimi'nin 63’üncü yılı nedeniyle de Büyükelçi Nuñez’i kutladı. Ziyareti için Kılınç’a teşekkür eden Küba Büyükelçisi Nuñez ise ülkesinin pandemi koşulları, Küba’nın Covid 19 aşıları ve Türkiye’den Küba’ya turizm hakkında bilgiler verdi.

'Kendi aşımızla nüfusumuzun yüzde 86’sını aşıladık'

Ambargoya rağmen Küba sağlık sisteminin başarısı sayesinde Covid 19 pandemisine karşı etkili aşıları üretmeyi başardıklarını kaydeden Nuñez, “Yüzde 100 Küba’nın yerli aşısıyla nüfusumuzun yüzde 86’sını aşılamış bulunmaktayız. Vaka sayısı 100’ün altına düştü. Covid’den dolayı ölümler ise neredeyse hiç yok. Küba’da pandemiyi tamamen kontrol altına aldık” dedi.

Küba aşısı için başka ülkelerle görüşmeler sürüyor

Küba aşısının İran, Vietnam, Venezuela ve Nikaragua’da da kullanıldığını kaydeden Küba Büyükelçisi, başka ülkelerle de görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Küba’ya uygulanan ambargo nedeniyle Küba halkının gıdaya ve temel ihtilaçlarına erişimde sorunlar yaşadığını ifade eden Nuñez, Küba ile ticaretin gelişmesine, yerel yönetimlerle daha yakın iletişime, Küba’nın Türkiye’de tanıtımı için medya kuruluşlarının desteklerine, Türkiye’den her kesimden Küba ile dayanışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Pandeminin kontrol altına alınmasıyla Küba’da ya turizmin yeniden açıldığı bilgisini veren Büyükelçi Nuñez, "Bu vesile ile Türk arkadaşlarımızı da Küba’ya davet ediyoruz. Küba’ya karşı çok sempati duyduklarını biliyorum. Dünyanın en güvenli yerlerinden birinde olacaklar" şeklinde konuştu.