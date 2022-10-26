CHP'li Kaya'dan AKP'ye tepki: Cumhuriyet’in size verdikleri haram, zehir zıkkım olsun!

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda Sayıştay’ın denetimleri hakkında görüşülen grup önerisinde partisi adına söz alarak, AKP iktidarının Sayıştay’ın denetimlerini ve uyarılarını dikkate almadığını ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sayıştay’ı baskı altına alarak denetim görevine müdahale ettiğini söyledi.

Kaya, Anayasa'nın 160'ıncı maddesine göre Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlediğini ifade ederek, “Sayıştay tarafından yapılan denetimlerin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulması, kamu mali yönetiminin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve kamu kaynaklarının korunması ile hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır” dedi.

'Sayıştay’ın varlığı tüm engellemelere rağmen çok önemli'

Sayıştay’ın TBMM ve halk adına halkın parasının hesabını sorduğunu ve usulsüzlükleri raporlarına taşıdığını belirten Kaya, “Sayıştay’ın varlığı ve yaptıkları tüm engellemelere ve eksikliklere rağmen çok önemli ve değerlidir. Aslında Sayıştay’ın varlığı sadece demokrasimiz için değil, iktidar için de son derece önemlidir; tabii, demokrasiyi içselleştirmiş, hesap vermeyi onurlu bir görev sayan iktidarlar için” dedi.

'Sayıştay, denetimlerde açık aramayacak da ne yapacak?'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayıştay ile ilgili olarak geçmişte söylediği sözlerini hatırlatan Kaya, “Orta yerde şöyle bir söz var: ‘Sayıştay’ın, icracı kurumlarındaki denetimlerini açık arama şeklinde yapmaması gerektiğini düşünüyorum.’ Kim söylüyor bunu? Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Sayıştay denetimlerde açık aramayacak da ne yapacak, durumu mu idare edecek? Bu anlayışın olduğu bir yerde sağlıklı bir denetimden söz etmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

'Sayıştay'a neden bir Cumhurbaşkanlığı bürokratı atanıyor?'

Sayıştay Başkanlığı'na daha önce Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapan bir bürokratın atandığına dikkat çeken Kaya, “İktisat mezunu; bunun dışında, Sayıştay’la uzaktan yakından alakası olmayan bir bürokrat, hukukçu değil, herhangi bir denetim tecrübesi de yok. Bağımsız ve tarafsız olması gereken Sayıştay gibi bir kurumun başına neden bir Cumhurbaşkanlığı bürokratı atanıyor ya da getiriliyor, diye sorgulamamız gerekiyor” diye konuştu.

'Raporlara müdahale ettiği yönünde çok ciddi iddialar var'

Ahmet Kaya, Sayıştay Kanunu'na göre Sayıştay denetçilerinin hazırladıkları raporlar kontrol süreçlerinden geçerek Rapor Değerlendirme Kurulu'na geldiğini ve deneyimli Sayıştay üyelerinden oluşan bu kurulun raporlara son şeklini vererek Meclis'e sunulmak üzere Sayıştay Başkanlığına verdiğini ifade ederek, “Sayıştay Başkanlığının Rapor Değerlendirme Kurulu sonrası şekil verilen bu raporlara müdahale yetkisi yoktur, kanun bu yolu kapatmıştır. Fakat ortada Sayıştay Başkanının son yayınlanan raporlara müdahale ettiği yönünde çok ciddi iddialar vardır ve bu durumun görevini layıkıyla yapan Sayıştay üyelerini ve denetçilerini son derece rahatsız ettiğinden bahsedilmektedir” dedi.

'Uyarılar dikkate alınmış olsaydı, 41 madenci cinayeti olmazdı'

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Sayıştay’da devletini milletini çok seven ve görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan çok değerli bürokratların bulunduğunu ifade eden Kaya, “Onlar tüm engellemelere rağmen her yıl yaptıkları denetimlerde çok sayıda bulguda yolsuzlukları, usulsüzlükleri tespitler ediyorlar. İşte, bunlardan biri de Amasra Maden Sahası'yla ilgili tespitlerdir. Sayıştay’ın uyarıları dikkate alınmış olsaydı, bugün 41 madencimiz göz göre göre gelen iş cinayetine kurban gitmeyecekti" ifadelerini kullandı.

'Cumhuriyet’in size verdikleri haram, zehir zıkkım olsun!'

Kaya, konuşmasının devamında AKP’li yöneticilerin son günlerde Cumhuriyet’le ilgili söylediği sözlere tepki göstererek, “Kime anlatıyoruz bunu? Daha cumhuriyetin ne olduğunu anlayamamış kafalara mı? Bu kafalara birkaç söz söylemeden edemeyeceğim. Cumhuriyet, her şeyden önce adam olmak demektir, adam olmak! Cumhuriyet’in tüm imkânlarından faydalanıp makam mevki sahibi olanlar, Cumhuriyet’in ekmeğini yiyip sonra da bu Cumhuriyet’e ve Atatürk'e söz edenler, bu Cumhuriyet’in size verdikleri haram, zehir zıkkım olsun!” diye tepki gösterdi. (ANKA)