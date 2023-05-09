CHP’li Kaya: TBMM Başkanlığı’nda giderayak ‘yandaş atamalar’ yapılıyor

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM Başkanlığı'nın, Özel Kalem Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılıkları kadrolarına çeşitli yöntemlerle 'yandaş atamalar' yaptığını belirtti.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u iddialara yanıt vermeye çağıran Kaya, şöyle konuştu:

“AKP iktidarı gidişine 5 kala hummalı bir telaş içinde… TBMM Başkanlığı da Özel Kalem Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılıkları kadrosunu doldur boşalt yaparak, gerek açıktan atama, gerekse kurumlardan geçiş yaptırarak giderayak yandaş atamalarına hız verdi.

Ballı kaymaklı, özel kalem müdür yardımcılığı, başkanlık ve genel sekreterlik müşavirliği atamaları liyakat esas alınmadan peşkeş çekiliyor. Bu kişilerin isimlerini ifşa etmek istemiyorum. Ancak TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan bu isimlerin kimler olduğunu, bu kişilere kimlerin referans olduğunu ve kimlerin yakınları olduklarını açıklamalarını bekliyoruz.

TBMM‘de geçen hafta görevde yükselme sınav sonuçları açıklandı. Yüksek puan alanlar elenirken, düşük puan alanlar görevde yükselme sınavını kazandı. 67 puan alan şef oldu, 96 puan alan elendi. Sizin adaletiniz bu."