CHP'li Kaya: Azerbaycan'dan Iğdır'a gelen milletvekilleri Erdoğan'a oy istiyor

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Azerbaycan milletvekillerinin Iğdır'a gelerek, ikinci tur seçimi için yurttaşlardan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy istediklerini söyledi.

Yıldırım Kaya, "Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim çalışmaları için gittiğim Ağrı’dan Iğdır’a geçtim. Iğdırlı yurttaşlarımızdan, Azerbaycan ve Nahçıvan’dan bazı milletvekillerinin Iğdır’a geldiğini, Recep Tayyip Erdoğan’a oy isteyerek seçime müdahale ettiklerini öğrendim. Türkiye’nin içişlerine karışmak kardeşliğimize yakışmaz!" dedi.

‘Iğdırlılar kendi ülkeleri için Kılıçdaroğlu’na oy verecekler’

"İstanbul'da da oy istemişlerdi, şimdi de Iğdır'da Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'den daha düşük oy aldığı için özellikle Erdoğan'a oy verilmesi için..." diyen Akın, "Özellikle Sinan Oğan'a yüzde 11 oy veren Iğdırlılar şimdi ülkeleri için, kendi ülkelerinin geleceği için dönüp Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecekler" çağrısı yaptı.

CHP'li Kaya, "Azerbaycan'daki kardeşlerimiz de biraz kendi siyasetçilerine sahip çıksınlar. Türkiye'nin iç işlerine bu kadar müdahil olmaya gerek yok" uyarısı yaptı.

Kaya ayrıca Erdoğan'a "Hollanda'da Almanya'da 2018 seçimlerinde kıyameti koparıyordun ya Erdoğan, şimdi niye Nahçıvan'dan Azerbaycan'dan buraya milletvekilleri getirip kendine oy istetiyorsun" tepkisi göstererek, "28 Mayıs'ta ne yaparsan yap kaybedeceksin, Kemal Kılıçdaroğlu da kazanacak" dedi.