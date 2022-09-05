CHP'li Kaya: 18 Eylül’de yapılacak olan KPSS şaibelidir

Adaylara sorulan sorulardan bazılarının daha önce yapılan bazı deneme sınavlarında yer alan sorularla aynı olduğunun ortaya çıkması üzerine 31 Temmuz tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı iptal edilmişti.

KPSS'ye ilişkin Devlet Denetleme Kurulu raporunun hâlâ açıklanmadığını belirten Kaya, “Bu sınavın sonuçları ve nedenlerinin kimler olduğu ortaya çıkmadan, 18 Eylül’de yapılacak olan KPSS şaibelidir” dedi.

Kaya'nın konuya dair açıklaması şöyle:

“Kamuoyu aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı’na, Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yapıyorum. Bu sınavın sorumluları kimlerdir? Hırsız kimdir? Sorunun çalındığını siz de tespit ettiniz. Devlet Denetleme Kurulu raporlarınızı kamuoyuyla ne zaman paylaşacaksınız? Topluma bunu unutturamayacaksınız. Biz, bu işin takipçisi olacağız. Bu sınavın sonuçları ve nedenlerinin kimler olduğu ortaya çıkmadan, 18 Eylül’de yapılacak olan KPSS şaibelidir. Bir an önce, kimler bunun sorumlusu, açığa çıkartın.” (ANKA)