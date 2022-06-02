CHP'li Karaca: 'Benim veya ailemin başına bir şey gelirse sorumlusu Erdoğan'dır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bugün yaptığı yazılı açıklamada, partisinin dünkü grup toplantısında Gezi eylemcilerine yönelik söylediği sözler nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Gezi eylemlerine kendisinin de katıldığını söyleyen Karaca, Erdoğan hakkında kamu davası açılması gerektiğini belirtti.

Gülizar Biçer Karaca, "Bana ve parti arkadaşlarıma karşı hukuka aykırı ve suç teşkil eden davranışlarını sergilemeye devam eden şüpheli hakkında şikayetçi olmak zorunluluk arz etmiştir. Benim veya ailemin canına veya mallarının başına bir şey gelmesi durumunda sorumlunun şüpheli olduğunun bilinmesini istiyorum” dedi.

Karaca, suç duyurusu dilekçesinde şunları kaydetti:

'Bu durumu alışkanlık haline getirdi'

"Erdoğan’ın beyanları ifade özgürlüğü sınırlarını aşalı çok olmuştur. Erdoğan, sadece katıldığı grup toplantısında değil bulunduğu her ortamda beni, muhalefetteki diğer milletvekillerini ve başta Gezi Parkı eylemlerine katılanlar olmak üzere kendisine muhalif olan herkesi aşağılamayı, hakaret etmeyi, kendisinden olmayanı terörist sıfatı ile yaftalamayı alışkanlık haline getirmiştir. Erdoğan’ın uzun zamandır hakaretlerine ve iftira içerikli söylemlerine devam ettiği tartışmasız bir gerçek olup, bu durum tüm toplum tarafından bilinmektedir. Erdoğan, bu durumu adeta alışkanlık haline getirmiştir.

'Sorumlunun şüpheli olduğunun bilinmesini isterim'

Erdoğan, uzun zamandır öncelikle büyük Türk Milleti'ne, Türk kadınlarına, kendisi gibi düşünmeyen kadın, çocuk, erkek ayrımı olmaksızın insanlığa, suça konu konuşmasıyla da Anayasa tarafından güvence altına alınmış toplantı ve gösteri özgürlüğü kapsamında bu hakkını kullanan kişilere karşı suç işlemeye devam etmiş, iftira ve hakaretlerine devam etmiştir. Bana ve parti arkadaşlarıma karşı hukuka aykırı ve suç teşkil eden davranışlarını sergilemeye devam eden şüpheli hakkında şikayetçi olmak zorunluluk arz etmiştir. Benim veya ailemin canına veya mallarının başına bir şey gelmesi durumunda sorumlunun şüpheli olduğunun bilinmesini istiyorum.

'Kamu davası açılmalı'

Yukarıda sunduğumuz ve Sayın Başsavcılığınız tarafından resen gözetilecek sebeplerle gerekli araştırma ve soruşturmanın yapılması ve akabinde şüpheli Recep Tayyip Erdoğan hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim.”