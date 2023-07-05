CHP'li Karabat: Otomobilde balon Erdoğan'ın kendisidir

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, araçlar üzerindeki özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarına ilişkin, "Otomotivdeki balonun adı vergidir. Bu vergiyi koyan da Erdoğan'dır" dedi.

Karabat, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"OTOMOBİLDE BALON, ERDOĞAN'IN KENDİSİDİR

1) Erdoğan, sıfır ve ikinci el araçlarda balon oluştuğunu söylemiş. Her zamanki gibi kendi suçunu başkalarına atıyor. Otomotivdeki balonun adı vergidir. Bu vergiyi koyan da Erdoğan'dır.

2) Araçlar üzerindeki ÖTV %45-220 arasında. Bir de bunun üstüne %18 KDV ödüyorsunuz. Bir aracı kendinize 2-3 taneyi de devlete alıyorsunuz. Sonra diyorlar ki balon var. İndirin vergileri, görün bakalım balon mu kalıyor!

3) Döviz kurları artıyor. Araçların çoğu ithal. Türk Lirası'nın değerini koruyamıyorsunuz, araç fiyatları da yükseliyor. Kullanım değil yatırım aracına döndü. Otomobil politikası neresinden tutarsanız tutun elinizde kalıyor.

4) Sıfır araçların fiyatı 1 milyon liraya dayanmış. Vatandaşlar eski, hasarlı araçlara biniyor. Otobüs, kamyon gibi ticari araçlar da yaşlandı. Can güvenliği riski büyüyor. Son dönemde ölümlü trafik kazalarının artışı rastlantı değil.

5) Önce Türk Lirası'nın değerini ve vatandaşın alım gücünü koruyacaksınız, sonra fiyatlara bahane bulacaksınız. Görmezlikten gelip halı altına süpürdüğünüz sorunlar daha da büyüyecektir."