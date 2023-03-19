CHP’li Karabat: Depremzedelerin DASK ödemelerine kamu bankaları el koyuyor

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat kamu bankalarının, kredi borcu olan depremzedelerin DASK ödemelerine el koyduğunu açıkladı.

Vadesi gelmemiş borçlar için bile DASK ödemelerinden kesinti yapıldığını vurgulayan Karabat, "AKP vatandaşı mağdur etmekten başka ne yapıyor!" ifadelerini kullandı.

Karabat'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamalar şöyle:

"1-Her tarafta tel tel dökülen AKP, depremzede vatandaşlarımıza bir darbe daha vurdu. İnsanların barınma sorunları çözüleceğine, kredi tahsilatı derdine düşüldü.

2-Evleri depremde hasar alan vatandaşlarımıza yapılan DASK ödemelerine, “kredi borcunuz” var bahanesiyle kamu bankaları tarafından el konuluyor. Bankalar, vadesi gelmemiş borçları bile tahsil etmeye çalışıyor.

3-Demirören başta olmak üzere yandaşlara verilen milyarlarca dolar kredilerin peşine düşmeyen kamu bankaları, depremzedelere ise nefes aldırmıyor.

4-Yıkılan evlerin 1,5-2 milyon TL piyasa değeri varken, DASK’ın yaptığı ödeme 250-300 bin TL’yi geçmiyor. Zaten insanlar kredi ile bu evleri aldılar. DASK’ın bir fonksiyonu da kalmadı.

5- Yakınlarını kaybetmiş, evi yıkılmış depremzedeler ne ile yeni bir hayat kuracak? Topladığınız 115 milyar TL yardım parası ile konut yapmıyorsunuz. Depremzedeye 20 yıl vade ile ev satacaksınız. Söyleyin, AKP vatandaşı mağdur etmekten başka ne yapıyor!

6-Ya insanlara konutları yapın ve bedelsiz teslim edin, ya da piyasa değerine ulaşması için DASK’a kaynak aktarın. AKP’nin bu tarz çözümler üretmesi gerekirken, bir de gidip depremzedenin sigorta ödemelerine el koyuyor!

7-Buradan kamu bankalarına çağrıda bulunuyor. Bilançolarınızı düzeltmek için elinizi depremzedenin yakasından çekin. DASK ödemelerine el koymak suçtur. Bir an önce bu uygulamaya son verin."