CHP'li kadın vekiller Sedef Kabaş'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile CHP'li kadın milletvekillerinden oluşan heyet, gazeteci Sedef Kabaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.

Gülizar Biçer Karaca, Jale Nur Süllü, Suzan Şahin, Gamze Taşcıer, Neslihan Hancıoğlu ve Müzeyyen Şevkin, "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş'ın kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne geldi. Burada Karaca ve beraberindeki milletvekilleri Kabaş'la görüştü.

Görüşme sonrasında konuşan Karaca, Kabaş'ın tutuklu yargılanmaması gerektiğini söyledi.

Kabaş'ın, kendilerine cezaevinde bir sorun yaşamadığını ve burada kadın dayanışmasını gördüğünü söylediğini aktaran Karaca, Kabaş'ın, oğlunun 30 Ocak'taki doğum gününü de kutladığını dile getirdi.