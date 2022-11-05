CHP'li isim Suriyeli ve Afgan seçmen sayısını açıkladı

İzmir'de "2023 Genel Seçimleri'nde seçim güvenliğinin önemi ve önlemi" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Suriyeli seçmen açıklaması yaptı.

ANKA'nın haberine göre, "Yaklaşık 140 bin civarı Suriyeli var, seçmen listelerinde" diyen Adıgüzel, "20 bine yakın Afgan var. Bir o kadar Iraklı var. Bir o kadar da İranlı var. 4 bine yakın da Libyalı var. Toplamda, yurt içi ve dışı listelerinde 200 bin Suriyeli, Afgan, Irak, İran ve Libya'dan gelen seçmen var" ifadesini kullandı.