AKP için yapılan anketin sonuçlarını açıkladı

Gazete Pencere’den Nuray Babacan bugünkü köşesinde, AKP için yapıldığını belirttiği ve henüz partinin üst yönetimleriyle paylaşılmadığını vurguladığı anketten sonuçlar aktardı.

Buna göre yüzde 44 ile “asla oy verilmeyecek” parti sıralamasında AKP ilk sırada yer alıyor, ikinci sırada ise HDP bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bölümde ise Erdoğan yüzde 35 ile ilk sırada yer alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu onu 5 puan geride izliyor.

Ankara göre kararsızlar hâlâ yüzde 20. Bu seçmenin büyük bölümünün hala AKP’li olduğu iddiasına yer veriliyor.