CHP'li İmranlı Belediyesi AKP'ye geçti

Sivas'ın İmranlı Belediyesi, CHP'li Belediye Başkanı Murat Açıl'ın ölümünün ardından yapılan oylamada AKP'ye geçti.

Belediye meclisi oy çoğunluğu ile AKP'li Özkan Demir'i Belediye Başkanı seçti.

2019 yılı Mahalli İdareler Seçiminde CHP’den aday olup seçilen Murat Açıl geçtiğimiz hafta İmranlı yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Açıl’ın ölümünün ardından İmranlı Belediyesi Meclisi bugün, yeni başkanı belirlemek için toplandı. Toplantıda AKP'li Meclis Üyesi Özkan Demir ve CHP’li Meclis Üyesi Doğan Alışkan başkanlık için yarıştı.

Demir, 9 üyeden 6'sının oyunu alarak başkanlık görevine seçildi.

İmranlı Belediyesi Meclisinin 5 AKP'li, 3 CHP’li ve 1 MHP’li üyesi bulunuyor.