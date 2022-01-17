CHP'li İlgezdi: İstanbul’da 2 hafta boyunca göz doktoruna ulaşmanız mümkün değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların doktor randevusu alamadığını örnekleriyle anlattı. “Geciken tedavi bir insan hakları sorunudur” diyen İlgezdi, geçen haftadan beri Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) üzerinden İstanbul, Ankara ve İzmir’deki tüm branşlardan kendi adına randevu almaya çalıştığını ancak alamadığını belirtti.

“Göz, kulak burun boğaz randevusu bulmanın imkanı yok. Dahiliye, psikiyatri randevuları için 14 gün bekleyip yüzlerce kilometre gitmeniz lazım. Böyle sağlık sistemi olmaz” diye İlgezdi, şunları kaydetti:

'Göz randevusu 39 ilçede yok'

“17-28 Ocak haftası randevularının açık olduğu 15 Ocak 2021 Cumartesi günü, İstanbul’da 2 hafta boyunca göz doktoruna ulaşmanız mümkün değil. Aynı durum geçen hafta da vardı. 9 Ocak’ta da 39 ilçede göz randevusu bulamamıştım. 39 ilçedeki hiçbir hastanede ve poliklinikte haftalardır randevu yok. Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da gözünüze iyi bakın diyor!

'Randevu için 14 gün beklemesi ve 142 km gitmesi lazım'

Sağlığa ulaşım bir insan hakları meselesidir. Şu an ülkemizde insanlarımız sağlığa ulaşamıyor. Geçen hafta örneğin kulak burun boğaz randevusu bekleyen İstanbullu sadece 14 gün sonraya Şile’de yer bulabiliyor. Silivri’deki bir yurttaş, hastalığı ile 14 gün bekleyip, 142 km gitmek zorunda kalacaktı. Bu hafta ise o randevu bile yok! Hastanelerdeki kuyrukları bitirdiklerini iddia edenler, randevu vermedikleri için insanları tedaviden mahrum bırakıyorlar. Randevu alamayan insanlar buradan Fizan’a kuyruk olur.” (ANKA)