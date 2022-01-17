CHP'li İlgezdi: İstanbul’da 2 hafta boyunca göz doktoruna ulaşmanız mümkün değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların doktor randevusu alamadığını örnekleriyle anlattı. “Geciken tedavi bir insan hakları sorunudur” diyen İlgezdi, geçen haftadan beri Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) üzerinden İstanbul, Ankara ve İzmir’deki tüm branşlardan kendi adına randevu almaya çalıştığını ancak alamadığını belirtti.
“Göz, kulak burun boğaz randevusu bulmanın imkanı yok. Dahiliye, psikiyatri randevuları için 14 gün bekleyip yüzlerce kilometre gitmeniz lazım. Böyle sağlık sistemi olmaz” diye İlgezdi, şunları kaydetti: