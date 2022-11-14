CHP'li Gürsel Tekin: BTK hakkında suç duyurusunda bulunacağız

İstanbul, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 yurttaş yaşamını yitirdi, 81 kişi yaralandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, patlama sonrası sosyal medyaya getirilen erişim kısıtının 'Anayasa ve yasalara aykırı olduğu' gerekçesiyle BTK Başkanı ve sorumlu diğer kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Bombalı saldırı sonrasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internetin 'yavaşlatıldığını' açıkladı. Yurttaşlar, sosyal medyaya erişimin kısıtlanmasına tepki gösterdi.

'Kendisi başsağlığı mesajını Twitter'dan yayımlamayı biliyor'

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “BTK Başkanı Karagözoğlu’nün, Taksim'deki patlama için başsağlığı mesajını kısıtlama getirdiği Twitter'dan yazmasına da tepki göstererek, “Ülkenin en büyük şehrinin merkezinde bir patlama olmuş. İnsanların ölmüş, yaralanmış, herkes merak içinde ama toplumun buna ilişkin haber alma hakkı yok. Neden? BTK Başkanı uygun görmüyor da ondan. Ama kendisi başsağlığı mesajını Twitter'dan yayımlamayı biliyor” ifadelerini kullandı.

'İnsanların temel hak ve özgürlüklerini ellerinden almışlardır'

"Vatandaşın temel hak ve hürriyetlerine engel olmaları nedeniyle ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız" diyen, Tekin şunları söyledi:

"BTK, kendilerine verilen görevi yetkisi dışında kullanarak insanların temel hak ve özgürlüklerini ellerinden almışlardır. BTK İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı ardından Twitter'a girişi kısıtladı.

Ancak BTK Başkanı başsağlığı mesajını Twitter'dan yayımladı. İlgili kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "görevi kötüye kullanma", "bilişim sistemlerinin işleyişini engelleme" ve "haberleşmenin hukuka aykırı yollarla engellenmesi" suçlarını düzenleyen hükümleri uyarınca cezalandırılmalarını talep edeceğiz.

Burası muz cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyeti. AKP'nin seçim ofisi gibi görev yapamazsınız. Herkes milletin haber alma hürriyetine saygı gösterecek. Bu uygulama açıkça sansürdür, hukuka ve kanuna aykırıdır."

BTK'nin bant daraltma uygulaması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), İstanbul İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından ortaya çıkan “aykırı” görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurmuştu.

Siyasi isimler de getirilen sosyal medya erişim engeline ilişkin tepki göstermişti.