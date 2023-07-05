CHP'li Gürer: İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 21 milyon 779 bin

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki anormal artışların neden olduğu ekonomik krizi, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Gürer “Vatandaşların bankalara ve tüketici finansman şirketlerine olan bireysel kredi (ihtilaç, konut ve taşıt) ile kredi kartları borçları 9-16 Haziran günleri arasında da 7,7 milyar lira artarak 2 trilyon 160 milyar liraya kadar yükseldiği verilerde görülmektedir. Yıl başından bu yana tüketici kredileri 292 milyar lira artarak 1 trilyon 412 milyar liraya, kredi kartı borçları ise 295 milyar lira büyüyerek 749 milyar liraya kadar çıkmıştır. Vatandaşların TOKİ’ye de 46 milyar liralık taksitli konut borcu bulunmaktadır. 1 Ocak- 1 Temmuz 2023 günleri arasında icra dairelerine yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,5 oranında artarak 7 milyon 517 bine kadar yükselmiştir. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 21 milyon 779 bindir. Seçimlerden sonra Türk lirasında yaşanan yüksek oranlı değer kayıplarının, önümüzdeki aylarda enerji, ilaç, gübre ve benzeri tarım ürünü girdilerinin fiyatlarında yeni bir yüksek oranlı artış dalgası başlatması da olasıdır” dedi.

İcra dosyalarının sürekli arttığını ve dosyaların adliye koridorlarına kadar taştığını belirten Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi: