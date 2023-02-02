CHP'li Gürer: EYT ile ilgili teklifteki düzenlemeleri yeterli bulmuyoruz

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandığını anımsattı.

Düzenlemeyi yeterli bulmadıklarını kaydeden Gürer, "Meclis'e getirilen teklifte tüm kesimleri kapsayıcı bir anlayışla soruna yaklaşılmadığını gördük. AK Parti, EYT konusunda kendisini sorumlu görmüyor ama 2008'de çıkarılan bir kanunla emeklilik yaşı 58'ten kademeli olarak 65'e çıkarıldı. Bu düzenlemede buna yönelik herhangi bir değişiklik yer almıyor. Türkiye'de bugün işe girenler artık 65 yaşında emekli olabilecekler. Bu kanunu AK Parti çıkardı" diye konuştu.

"EYT'de yaşa takılanlardan sonra şimdi de AK Parti'nin getirdiği bu teklifle emeklilikte prime takılanlar oluştu" diyen Gürer, bu konuda hem komisyonda hem de genel kurulda görüşlerini ifade ederek, düzeltme yapılması gerektiğini belirteceklerini aktardı.

AKP döneminde yapılan düzenlemeyle aylık bağlama oranının değiştirildiğini ve katsayının yüzde 70'ten yüzde 30'e indirildiğini dile getiren Gürer, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemeyle emekli maaşlarında ciddi bir hak kaybı oluştu. Bugün emekliler için en düşük maaş 5 bin 500 lira. Emekli olacak EYT'lilerin önemli bir bölümü bu maaş üzerinden emekli olacak. Eğer bu katsayı değişikliği olmasaydı 10 bin liranın üzerinde bir maaşla emekli olacaklardı. Bu da büyük bir haksızlık. Bu kanun teklifiyle aylık bağlanma oranında yüzde 70 katsayısına geri dönülmesi gerekmektedir." (AA)