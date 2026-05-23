CHP'li Günaydın: Ya bir yol yaparız ya bir yol buluruz, bugün için işler iyiye gitmiyor, farkındayız

Mutlak butlan kararının ardından CHP'li isimlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Halk TV'ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'ye yönelik hukuki tartışmalar ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başvurusu gündeminin gölgesinde Salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı'na ilişkin bilgi verdi, toplantı düzeninde herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Günaydın şöyle dedi:

“Evet, salı günü bizim grup toplantımız var. Salı günü MHP'nin de grup toplantısı var. Grup toplantısını Grup Başkanvekili açar, Grup Başkanı konuşur. Dolayısıyla bugüne kadar nasıl olmuşsa öyle olacak. Grup Başkanvekili toplantıyı açacak, Grup Başkanı konuşacak.”

'Bugün için işler iyiye gitmiyor, bunun farkındayız'

Günaydın, mutlak butlan kararına ilişkin ise "Ya bir yol yaparız ya bir yol buluruz. Bugün için işler iyiye gitmiyor, bunun farkındayız. Dışarıda siyaset yapamayanların, araçsallaştırılmış yargı eliyle CHP'ye saldırdıklarını görüyoruz. Beytülmale uzatılan el kırılır, hangi partinin üyesi tarafından uzatılırsa uzatılsın. Bu iradeyi yenemeyeceksiniz" yorumunu yaptı.

YSK başvurusuna yanıt

Günaydın, CHP'ye yönelik hukuki süreci ve YSK'ye yapılan yerel seçimlerin iptali başvurusunu da değerlendirdi:

“Yani 50 küsur yıl sonra adamların elinden en önemli belediyeleri halkın iradesiyle almışız; bir meczup, 'Mutlak butlan kararı sonrasında yerel seçimleri iptal edelim' diyor. Ne yapacağız? Buna 'hukuki başvurudur' mu diyeceğiz, yoksa 'bu ihanetin tam da göbeğidir' mi diyeceğiz?”

Günaydın, CHP içinde bir kutuplaşma olmadığını da belirterek, “Benim bir refleksim var, bu refleksim Cumhuriyet'ten yana. Bu kadar basit” dedi.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.