CHP'li Göker: İki patates 14 lira ediyor, ne satıcı satabiliyor, ne de alıcı alabiliyor

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker Burdur’un Gölhisar ilçesinde pazar esnaflarını dinledi. Pazarda eline patates alarak açıklama yapan Göker "İki patates toplamda 1 kilo 400 gram ve 14 lira ediyor. Yani ne bunu satıcı satabiliyor ne alıcı alıp kendi sofrasına bir yemek yapabiliyor. Bu sıkıcı ekonomik şartların içinden çıkmanın tek yolu da sandığı bir an önce getirmek, çiftçiye yönelik ekonomik politikaları bir an önce hayata geçirmek" dedi.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut ve partilileriyle birlikte yaptığı ziyarette şunları söyledi:

"İl Başkanımız, İlçe Başkanlarımız ve Kadın Kollarımızla birlikte Gölhisar pazarını geziyoruz. Pazar’da hem üretici hem de alıcı ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor. Bu patatesi niye gösterdiğimi merak ediyorsunuz. Şu iki patates toplamda 1 kilo 400 gram ve 14 lira ediyor. Yani ne bunu satıcı satabiliyor ne alıcı alıp kendi sofrasına bir yemek yapabiliyor. Bu sıkıcı ekonomik şartların içinden çıkmanın tek yolu da sandığı bir an önce getirmek, çiftçiye yönelik ekonomik politikaları bir an önce hayata geçirmek." (ANKA)