Tarım arazilerindeki fiyat artışları sofraya yansıtılacak

Tarım arazilerinde yaşanan kira artışlarının fiyat etiketlerine yansıyacağı belirtildi.

Sözcü gazetesinden Sayime Başçı'nın haberine göre, ağırlıklı olarak kiralama yöntemi ile ekilen tarım arazilerinde kira fiyatlarının yüzde 100 civarında arttı. Artışın nedeni olarak son 12 ayda konut ve arsalarda yaşanan fiyat artışları gösterildi.

Gazeteye konuşan Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, kendi bölgelerinde dönüm başına 2 bin 500 lira olan kiraların 4 bin 700 liraya çıktığını söyledi. Ekonomi kriz nedeni ile kiraların artık peşin alınmak istendiğini anlatan Okay, bazı bölgelerde ise ürünün 3'te 1'ini kira gider olarak verildiğini belirtti.

Okay, tarımla uğraşan nüfusta azalma olduğunu hatırlatarak, kârlar azaldığı zaman bir sonraki sene birçok çiftçinin tarlasını ekmekten vazgeçtiğini söyledi.

Ziraat Odası Başkanı, ürün fiyatlarındaki artışın kira fiyatlarını karşılamadığını belirtti. Okay, "Geçen yıl 26 TL'ye çıkan pamuk bu yıl 16 liralarda. Bu fiyat nasıl kurtaracak. Geçen yıl üretici 26 l,rayı görerek kiralamasını pamuk üzerinden yaptı, sezon açıldı pamuk fiyatlarında gevşeme oldu” diye konuştu.