CHP'li Gökçen'den okullarda imam ve vaiz görevlendirilmesine tepki

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)' projesi kapsamında İzmir’deki 842 okulda imam ve vaiz görevlendirilmesine tepki gösterdi.

Gökçen konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

“Anayasa, eğitim ve öğretimin çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yapılacağını güvence altına almıştır. Bilimsel ve laik eğitim ilkesi doğrultusunda henüz çocuk olan öğrenciler, pedagojik eğitime ve uzmanlığa sahip öğretmenlerden ders alarak geleceğe hazırlanmalıdırlar. Öğretmenlik, tüm toplantı ve görüşmelerimizde atanmış veya atanmamış bütün öğretmenlerimizin özellikle vurguladığı üzere bir uzmanlık mesleğidir. Din bilgisi ve rehber öğretmenler dahil olmak üzere görev yapan ya da atama bekleyen on binlerce öğretmen bulunurken eğitim alanında uzman olmayan kişilerin okullara görevlendirilmesi kabul edilemez.

'Endişe yaratan bu uygulama terk edilmelidir'

Daha önce KYK yurtlarında görevlendirilen manevi danışmanların öğrencileri kötü yönde etkilediği yönünde iddialar ve Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenci intiharlarının gündeme gelmesiyle beraber uygulamanın terk edildiğini ve uzman psikologların görevlendirildiğini hatırlatıyoruz. Olayın gündemden kalkmasıyla beraber sessiz sedasız bu uzman olmayan kişiler yeniden göreve getirilmişlerdi ve bu durum öğrencilerin tepkisini çekmişti. Velilerden, öğretmenlerden ve öğrencilerden büyük bir tepki alan, endişe yaratan bu uygulama terk edilmelidir." (ANKA)