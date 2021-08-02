CHP'li Girgin'den Soylu'ya: TSK yangında neden devrede değil

Muğla’da yangın bölgesinde bulunan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü bildirdi.

Girgin, şöyle konuştu:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ören’deki kriz merkezine geldi. Yanında vali de var. Sayın Soylu’ya ‘her yer yanıyor, millet çaresiz, herkes uçak diye bağırıyor. Bu uçaklar yetersiz’ dedim. Bakanın söylediğine göre 2 tane Hırvatistan’dan, 2 tane de İspanya’dan uçak geliyormuş. Antalya ve Muğla için. Memleket yandıktan sonra mı ? ‘Azerbaycan’dan yangını söndürmek için askerler geliyor, peki TSK neden bu söndürme işlemlerine aktif olarak katılmıyor ?’ diye de sordum. Bakan bana yangın söndürme işinin profesyonel bir iş olduğunu, askerin yangın söndürmede kullanılmasının eskilerde kaldığını, askerden araç ve gereç desteği ile güvenlik için bin kişilik komando desteği aldıklarını söyledi.”