CHP'li Gamze Taşçıer'den 'HPV aşısı' açıklaması: 'Hakkımızı arayacağız'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin özellikle rahim ağzı kanserine karşı yüksek oranda koruyuculuk sağlayan HPV aşı bedelinin iadesi talebiyle açtığı davada; Ankara 62. İş Mahkemesi, tek dozu bin 15 TL olan aşı bedelinin geri ödenmesine hükmetti. SGK, üç doz aşının bedelini faiziyle birlikte davacıya geri ödeyecek.

Davanın karar duruşmasından sonra yapılan açıklamaya CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de katıldı.

'SGK 2 bin 500 liralık aşıya 25 bin lira ödüyor'

Taşcıer konuya ilişkin şunları söyledi:

“Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin haklı mücadelesinde ikinci davada kadınların geleceğinin lehine sonuçlandı. Rahim ağzı kanseri dünyada kadınlar arasında görülen en sık kanser türlerinden biri ve her yıl en az 300 bin kadın bu kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu aşıyı ulusal aşı takvimine dahil eden birçok ülke var. Her bir aşı için Sosyal Güvenlik Kurumu, ulusal aşı takvimine bu aşıyı almadığı sürece her bir aşının ödenmesi için bizler mahkeme kapılarında hakkımız arayacağız. Her bir davaya 2 bin 500 liralık bir aşının parasını doğrudan ödemek yerine her bir davanın SGK’ya maliyeti 20-25 bin TL. Yani bir aşının davayla kazanılarak bedelinin ödenilmesi fiyatına 10 kadını, 10 kızımızı aşılama şansı var. Meclis’te HPV aşının ücretsiz olmasıyla ilgili kanun teklifimiz maalesef gündeme alınmadı.”

'Bütün baroları davet ediyoruz'

Bütün barolara HPV aşısıyla ilgili proje başlatma çağrısı yapan Antmen ise, “Hem maddi anlamda hem de sağlık açısından bir an önce HPV aşısının Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından ödenmesinin sağlanması gerekiyor. Mersin Barosu bu konuda bir proje geliştirdi. Ben bütün baroları, tabip odalarını ve eczacı odalarını da kendi illerinde HPV aşısıyla ilgili projeleri başlatmaya ve yürütmeye çağırıyorum” dedi. (ANKA)