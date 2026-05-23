CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı: Ayağından yaralandı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, Fethiye’nin Babataşı Mahallesi Karayolları mevkiinde meydana geldi. Karaca’ya henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Karaca’ya 3 kurşun isabet etti.

Ayağından yaralanan Karaca ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Saldırıya ilk tepki CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'ten geldi. Zeybek, sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Alim Karaca’ya yönelik, çıkar gruplarının gerçekleştirdiği menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Halkın iradesini hedef alan bu saldırının failleriyle birlikte azmettiricileri ve organize eden kişi ya da kişiler en kısa sürede ortaya çıkarılmalı, olay tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır.

