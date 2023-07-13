CHP'li eski vekilden vergi ve harçlara yapılan zamların iptali için Danıştay'a başvuru

Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, vergi ve harçlarda yapılan artışlara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları’nın iptal edilmesi için Danıştay’a başvurdu. İstanbul Adliyesi aracılığıyla Danıştay'a yaptığı başvuru sonrası basın açıklaması yapan Tekin, "Kurtuluş Savaşı'nda bile olmayan manzaralarla karşı karşıyayız" dedi.

Tekin, Resmi Gazete’de 07 Temmuz 2023’te yayınlanan vergi ve harçlara yapılan artışlarla ilgili Cumhurbaşkanı Kararları’nın iptal edilmesi için Danıştay’a başvurdu.

Danıştay Başkanlığı’na gönderilmek üzere Gürsel Tekin’in avukatı Yiğit Acar tarafından İstanbul Adliyesi'ne sunulan dilekçede, "Yasama organına ait yetkinin Anayasa'nın 6. maddesine aykırı olarak Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmasına cevaz veren ve vatandaşın temel haklarına doğrudan ilişkin olan düzenlemelerin, Cumhurbaşkanlığı Kararları ile yapılması, Anayasa'nın 6, 87, 90 ve 104. maddelerine aykırıdır. Cumhurbaşkanı'nın kaynağını Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisini kullanarak dava konusu işlemi tesis ettiği ve orantılı olmayan zamların, hakkaniyetten uzak olduğu açık ve barizdir" denildi.

Başvuru sonrası Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde açıklama yapan Gürsel Tekin, şunları söyledi:

"Bütün bu manzaraya baktığımızda, 60 gün önce sahada ve televizyonlarda, önümüzdeki günlerde bu sorunların bitebileceğini, bir zam olmayacağını, fiyatların uygun hale gelebileceğini bütün milletvekilleri taahhüt etti. Önümüzdeki günlerde bu yasa aynı zamanda Türkiye Büyük Meclisi'nde görev yapan milletvekillerinin önüne gidecek. Şimdi milletvekillerine çağrıda bulunmak istiyorum. 50 gün önce bunun tersini söyleyen milletvekillerimiz, milletin lehine mi karar verecekler? Yoksa çok azınlık bir zümrenin dayatmış olduğu çifte vurgun konusunda mı karar verecekler? Bu yasanın adı aynı zamanda 'çifte vurgun'dur. Bir tarafta sürekli zamlar gelirken, öbür tarafta da çok büyük zamlarla karşı karşıya bıraktı milleti. Bunun için bugün buradayız. Burada hem bireysel hem toplumsal olarak bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Bunun hukuken karşılığı nedir bilmiyorum ama nitelikli dolandırıcılığa girer gibi geliyor bana. Bütün bunlara baktığımızda, ne yazık ki Kurtuluş Savaşı'ndan bile olmayan manzaralarla karşı karşıyayız.” (ANKA)