CHP'li Erkek'ten Erdoğan'a: 'Muhalefet antrenmanları yapıyor'

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AKP'li Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun mitinginde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Giresun'a gelmiş fındığa 4 dolar zam verecekmiş. Ula bu kadar zaman neredeydiniz?” şeklindeki sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi.

Erkek, Erdoğan’ın sözlerinin yer aldığı bir sosyal medya hesabının paylaşımını alıntılayarak, “Muhalefet antrenmanları yapıyor” dedi. (ANKA)