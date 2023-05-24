CHP’li Eren Erdem: Sinan Oğan, MHP Genel Başkanı olmayı tercih etti

CHP Parti Meclisi Üyesi Üyesi Eren Erdem, TELE1 ekranlarında Gökmen Karadağ’ın sunduğu Açıkça programına konuk oldu. Eren Erdem, dağılan ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tur Oylaması’nda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermesinin MHP Genel Başkanlığı hedefi nedeniyle olduğunu öne sürdü.

Eren Erdem, "Sinan Oğan’ın altı ay ya da bir yıl içerisinde MHP tabanında bir yarılma yaratacak hamleler yaparak MHP’nin içerisinden yeni bir parti çıkarmaya çalışacağını" iddia etti.

'MHP’den yeni bir parti çıkarma çabası içerisine girecektir'

Erdem şunları söyledi:

“Sinan Oğan’ın bu tutumunda ne etkili olmuş olabilir? Benim siyaset kulislerinde ya da bu işin çok yoğun tartışıldığı alanlarda sizin söylediğiniz seçeneğin yani Aliyev’in etkili olduğu yönünde ciddi görüşler dinliyorum. İkincisi; Sinan Oğan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı olmayı tercih etti. Yani bu istikamete girmeyi tercih etti. Bu artık kaçınılmaz bir durumdur Milliyetçi Hareket Partisi açısından. Tek başına çıkıp bu düzeyde bir oy almış – her ne kadar kendi seçmeni olmasa da- Milliyetçi Hareket Partisi tabanı açısından şu atmosfer üzerinden ciddi takdir toplayacaktır. En kötü ihtimalde altı ay içerisinde bir yıl içerisinde MHP’den yeni bir parti çıkarma çabası içerisine girecektir ve MHP’de bir taban kırılmasına yol açacak hamleler gerçekleştirecektir. Başka seçeneği yoktur Sinan Oğan’ın. Siyaset yapabileceği taban burasıdır. Siyasette bu alanı kendisi tercih etmiştir ya da buna mahkum olmuştur. Bunu bilemeyiz.”