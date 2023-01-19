CHP'li Eren Erdem hakkında hapis ve siyasi yasak talebi

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Eren Erdem’in 2021 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı görüşünü açıkladı. Erdem hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi haklarından da mahrum edilmesi istendi. Erdem “Ben aktif siyasetçiyim. Türkiye’de eleştiri yapmak siyasetçi olduğum için yetkim dahilindedir. Bu tweet ile ekonomik gidişatı eleştirdim” dedi.

İstanbul Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya Eren Erdem ve avukatı Onur Cingil ile şikayetçi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hacer Korkmaz katıldı. Kimlik tespitinin ardından Erdem’in savunması alındı. Suçun unsurlarının oluşmadığını belirten Erdem’in ifadesi şöyle:

"Ben bir siyasetçiyim. Bu ülkede iki dönem milletvekilliği yaptım. Bu benim için çok büyük bir onurdur. Şu an da Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük ikinci siyasi partisinin CHP'nin en üst karar organı olan Parti Meclisi üyesiyim. Benim sözlerim, beyanlarım aynı zamanda siyasi partiyi de bağlar. Ben aktif siyasetçiyim. Türkiye’de eleştiri yapmak siyasetçi olduğum için yetkim dahilindedir. Bu tweet ile ekonomik gidişatı eleştirdim.

'Suçun unsurlarının oluşmadığını düşünüyorum'

Tweetin başında AKP Genel Başkanı ifadesini kullandım. Yoksulluk ve açlık varsa bunun sorumlusu hükümet olduğu için bu ifadeyi kullandım. Müştekinin genel başkanlık görevi nedeniyle bu eleştiriyi yaptım. Cumhurbaşkanlığı makamının açlık ve yoksullukla bir ilgisi bulunmamakta. Bu siyasi politikalar sonucu meydana gelmiş bir durumdur. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik bir eleştiri değildir. Ben müştekiyi yürütme organının başı, yürütme organını yoksulluğun sebebi olarak gördüğüm için bu tweeti attım. Suçun unsurlarının oluşmadığını düşünüyorum. Beraatimi talep ederim. Eğer mahkemece bana bir ceza verilecekse hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesini talep ediyorum.”

Avukat Onur Cingil de suçun unsurlarının oluşmadığını söyledi.

Erdoğan'ın avukatı ceza istedi

Erdoğan’ın avukatı Korkmaz ise Erdem’in yargılanmasına neden olan sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini iddia ederek, “Sanığın beyanında milletin vergileri ile lüks yaşam içerisinde yaşadığı şeklinde bir itham mevcuttur. Bunun sonucu olarak Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun unsurları oluşmuştur. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz” dedi.

Savcı hapis ve siyasi haklarından mahrum edilmesini talep etti

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı da Erdem’in 1 yıldan 4 yıla kadar hapse çarptırılmasını ve kamu haklarından da yasaklanmasını talep etti.

Duruşma, tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için 2 Şubat 2023 tarihine ertelendi.

Erdem ceza alır ve bu cezası onanırsa TCK madde 299/1 ve TCK Madde 299/2 ile 53. madde gereğince siyasi yasaklı hale gelecek. (ANKA)