CHP'lilere göre adayda geç kalınmasının nedeni 'tanınma sorunu' olmaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret ederken, altılı masanın adayı henüz belli değil.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre CHP'li bir kurmay, 30 Ocak’ta ortak hükümet programının tanıtılmasının arından aday konusunun gündeme geleceğini ifade etti.

CHP'li yönetici, ‘ortak program’ ve ‘yol haritası'nın birlikte veya ayrı ayrı tanıtılması konusunun tartışıldığını, iki konunun birbirinin gölgesinde kalmasının istenmediğini kaydetti.

CHP'li isim, "Belki ortak aday yol haritasıyla birlikte açıklanır. Ama adayın açıklanması kesin şubatta olur, marta kalması mümkün değil. Şubat ayı ortası gibi en uygun” ifadesini kullandı.

Kurmaylar, “6’lı masanın ortak adayının açıklanmasının geç kalması eleştirilerine ne diyorsunuz” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Burada temel konu şu: Ortak adayın tanınma sorunu var mı, yok mu? Ortak adayın tanınma sorununun olmadığını biliyoruz. Tanınma sorunu olan bir aday düşünülseydi, isim 6 ay önceden açıklanırdı. Ancak böyle bir sorun yok, önümüzdeki ay açıklanması zaman açısından bir şey kaybettirmez.”