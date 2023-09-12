CHP'li Efeler Belediye Başkanı partisinden istifa etti

CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Atay, görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğini duyurdu.

Atay, Aydın'da Nevzat Biçer Nikâh Salonu'nda düzenlediği basın toplantısı ile partisinden istifa ettiğini açıkladı.

'Parti içindeki adaleti sağlayın dedim hiç bir şey çıkmadı'

Atay, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Kılıçdaroğlu Aydın'a üç kere geldi, Aydın İl Başkanlığı'na. Efeler Belediyesi'ne bir kere bile gelmeden sadece Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Alelacele Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yeniden aday olduğunu açıkladı. Ne bu telaş Sayın Kılıçdaroğlu? 500 kilometre adalet için yürüyen Sayın Kılıçdaroğlu, parti içindeki adaleti sağlayın dedim hiçbir şey çıkmadı" dedi.

Atay, istifa kararını, "Aydın'da CHP diye bir parti yoktur Özlem Çerçioğlu partisi vardır. Bu nedenle partimden istifa ediyorum. Görevimi bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğim" diyerek açıkladı.