CHP'li Demir: Benzine 3, motorine 4 lira zam gelecek

Akaryakıta sürekli gelen zamların ardından yeni bir zam iddiası daha ortaya atıldı.

CHP PM üyesi Deniz Demir, 36 lirayı aşan benzin ve motorine bir zam daha geleceğini iddia etti.

Sosyal medya hesabından güncel akaryakıt fiyatlarını paylaşan Demir, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu fiyatların üstüne motorinde 4, benzinde de 3 lira daha zam geliyormuş. 14 Mayıs günü 18,50 TL olan motorin, geleceği iddia edilen zamla birlikte 3 ay içinde yüzde 120 artmış olacak. Rezil ekonomi politikalarının faturasını bir kez daha vatandaşa kesiyorlar."

İddiaya yönelik sektör kaynaklarından resmi bir açıklama gelmedi.