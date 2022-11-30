CHP'li Çetin Çapan'dan çok konuşulacak Murat Ongun iddiası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu arasında yaşandığı iddia edilen polemik kulisinin yankıları devam ediyor.

İmamoğlu iddialara "Canan Hanım öyle şeyler söylememiştir" yanıtını verirken, Odatv'de Hürrem Elmasçı mahlasıyla kaleme alınan "Aptal… Şizofreni… İmamoğlu-Kaftancıoğlu savaşı" başlıklı yazıda ikili arasında yaşandığı iddia edilen kavgaya ait yeni iddialar ortaya atıldı.

İddialar İmamoğlu-Kaftancıoğlu kavgasıyla da sınırlı kalmadı, Çapan Ailesi de dahil oldu. Odatv'deki haberde Çapan Ailesi'nin Canan Kaftancıoğlu'na yakın olduğu, Kaftancıoğlu-İmamoğlu çatışmasının iktidarı destekleyen medyaya Çapan'lar tarafından servis edildiği öne sürüldü.

Sosyal medyada bazı hesaplar da Çapan Ailesi'ni işaret etti.

'Günü gelince herkes ismini öğrenecek'

sorgulu_yorum adlı hesap Gürbüz Çapan'ın kardeşi Çetin Çapan'ın geçmişte attığı tweetlerin ekran görüntüsünü yayınladı. Çapan da bu paylaşımlara tepki gösterdi.

Çetin Çapan ile ilgili bunlar burada dursun da... pic.twitter.com/csfeUFPWNh — sorgulu yorumlu (@sorgulu_yorumlu) November 28, 2022

CHP'li Çapan, bu paylaşımı alıntılayarak yazdığı mesajda "Sen, millet ittifakı tarafından kazanılmış bir belediyede danışmanlık yapıp; vergimizle maaş alıp, orda çalışmana sebep olan Kılıçdaroğlu aleyhinde “sahte isimle” kampanya yürüten bir karaktersin. Bunu da fava at, günü gelince ismini herkes öğrenecek! Hürrem daha iyiydi bu arada" dedi.

Sen, millet ittifakı tarafından kazanılmış bir belediyede danışmanlık yapıp; vergimizle maaş alıp, orda çalışmana sebep olan Kılıçdaroğlu aleyhinde “sahte isimle” kampanya yürüten bir karaktersin.

Bunuda fava at, günü gelince ismini herkes öğrenecek!

Hürrem daha iyiydi bu arada😂 pic.twitter.com/vJU1HcaBZ9 — Çetin Çapan (@cetincapanCHP) November 28, 2022

Çapan daha sonra yaptığı paylaşımda ise "Hürrem İsviçre’de kayak yaparken Süleyman İstanbul'da yalnızdı.. Yalnızlık duygusunu gidermek için Hürrem aşırı bir çırpınış içinde etrafa saldırıyor. MO seni anlıyorum" ifadelerini kullandı.

Çapan'ın bu mesajının adresi ise İBB'de Basın Yayın Halkla İlişkiler biriminde danışmanlık yapan Murat Ongun. Çapan, Odatv sitesinde Hürrem Elmasçı mahlasıyla yazılan kulis haberinin arkasında da Murat Ongun'un olduğunu iddia ediyor.