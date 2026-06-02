CHP'li Buca Belediyesi'ne operasyon: Eski ve yeni belediye başkanları dahil 62 kişi için gözaltı kararı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün sabah saatlerinde 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınanların sayısı 54’e yükseldi.

Gözaltına alınan isimlerin ifade işlemlerine gün içerisinde başlanması beklenirken, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç emniyet binası önünde açıklamalarda bulundu.

'Henüz ifadeler alınmadı'

Ege'deSonSöz'ün haberine göre, Güç, gözaltındaki isimlerin henüz ifadelerinin alınmadığını belirterek, "Avukat arkadaşlarımız görüşmelerini sürdürüyor. Burada 62 kişi bulunuyor. İkişer kişilik odalarda görüşmeler yapılıyor. Muhtemelen yarından itibaren ifadeler alınmaya başlanacak" dedi.

Ailelerin yaşanan süreçten olumsuz etkilendiğini ifade eden Güç, "Bu insanlar memur, işçi aileleri. Böyle durumlara alışık değiller. Aileler üzgün, onların yaşadığı üzüntüyü biz de hissediyoruz" diye konuştu.

'Arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız'

Soruşturmanın niteliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güç şunları söyledi:

"Sonucu hiçbir şeye varmayacak, sadece Sayıştay'ın denetlemesi gereken ve Sayıştay'ın sonucuyla beraber ilerlenmesi gereken bir işlemin, maalesef direkt adli olarak sonuçlanmasına yönelik, yargılanmasına yönelik süreç.

Bu insanlar bu ülkeyi seven, ülkesi için emek harcayan insanlar. Bizler bu süreç içerisinde bürokrat arkadaşlarımızı, memur arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Süreci sürekli takip edeceğiz. Eninde sonunda iddianameyle beraber arkadaşlarımız içeriden çıkacaklardır.

Müfettiş atayarak, kayyım atayarak, memur atayarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Atatürk'ün partisini, süreci yönetemeyeceklerini herkesin bilmesi gerekiyor."

Buca operasyonunda gözaltına alınanların isimleri belli oldu: Belediye bürokratları, üç belediye meclis üyesi, 16 firma sahibi...

Operasyon sonrası hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüphelinin isimleri belli oldu.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile Buca önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç’ın da bulunduğu listede belediye bürokrasisinde bulunan önemli isimler de yer aldı. Listede 16 firma sahibinin olması ise dikkat çekti.

Belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunan İbrahim Tunçol gözaltına alınan isimler arasında yer alırken belediye başkan yardımcısı Erdem Başar Balkır hakkında da gözaltı kararı verildi. Balkır’ın adresinde bulunmadığı ve firari durumda olduğu öğrenildi.

Listede geçmişte belediye başkan yardımcılığı bulunan ve belediyeye bağlı Üzümkent A.Ş. genel müdürlüğü görevinde bulunan Barış Özreçber de gözaltına alındı. Özreçber, yerel seçimlerde belediye başkan aday adayı olmuştu.

Gözaltına alınanlar arasında üç belediye meclis üyesi bulunuyor: Mustafa Genç, Doğan Sarıkaya ile Burcu Erdurmaz.

16 ayrı firmanın sahibi ve yöneticisi de hakkında gözaltı kararı verildi. Altun İnşaat’ın sahibi Serkan Altun da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Altun İnşaat, kamuoyunda tartışmalara neden olan imar mevzuatına aykırı olduğu iddia edilen inşaatın taşeron firmalarındandı.

Liste şöyle:

1.⁠ ⁠Görkem Duman – Belediye Başkanı

2.⁠ ⁠Erhan Kılıç – Önceki Dönem Belediye Başkanı

3.⁠ ⁠Çağdaş Kaya – Önceki Dönem İlçe Başkanı

4.⁠ ⁠İbrahim Tunçol – Belediye Başkan Yardımcısı

5.⁠ ⁠Barış Özreçber – Belediye Başkan Yardımcısı

6.⁠ ⁠Ayşe Kalafat – Planlama ve İmar Müdürü

7.⁠ ⁠Asiye Avcı – Sosyal Hizmetler Müdür Vekili

8.⁠ ⁠Ceyda Akbulut – Özel Kalem Müdürü

9.⁠ ⁠Ahmet Çakar – Oturma Birim Şefi

10.⁠ ⁠Aras İş – İmar Durum Şefi

11.⁠ ⁠Refik Karakaya – Etüt ve Proje Müdürü

12.⁠ ⁠Ecem Eren – Mimar

13.⁠ ⁠Emrah Baş – Firma Sahibi

14.⁠ ⁠Doğan Sarıkaya – Firma Sahibi / Meclis Üyesi

15.⁠ ⁠Oğuzhan Aksoy – Hakediş ve Yapı Kullanma Personeli

16.⁠ ⁠Süleyman Omuzbüken – Ruhsat Birimi Çalışanı

17.⁠ ⁠Hakan Ördek – Firma Sahibi

18.⁠ ⁠Burcu Er Durmaz – Firma Sahibi / Meclis Üyesi

19.⁠ ⁠Serkan Altun – Firma Sahibi

20.⁠ ⁠Toygun Varol – Harita Müdürü

21.⁠ ⁠Nihat Taşçılar – Firma Sahibi

22.⁠ ⁠Mehmet Taşçılar – Firma Sahibi

23.⁠ ⁠Suat Tekdemir – Firma Sahibi

24.⁠ ⁠Rıdvan Demir – Firma Sahibi

25.⁠ ⁠Ramazan Altun – Firma Sahibi

26.⁠ ⁠Hakan Okutucu – İmar Müdürü

27.⁠ ⁠Bahadır Yılmaz – Hakediş/Yapı Kullanma Memuru

28.⁠ ⁠Fethi Kaplan – Oturma Birimi Memuru

29.⁠ ⁠Özgür Dalağan – Ruhsat Birimi Çalışanı

30.⁠ ⁠Akın Erkan Kalmaz – Bucamar Büro İşçisi

31.⁠ ⁠Sinem Öznur – İşletme ve İştirakler Müdür Vekili

32.⁠ ⁠Alparslan Ege – Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

33.⁠ ⁠Belkız Özdemir – Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili

34.⁠ ⁠Senem Akyüz – Büro Personeli

35.⁠ ⁠Zekiye Avcı – Eski Şef

36.⁠ ⁠Sude Kasapoğlu – Büro Personeli

37.⁠ ⁠Mergül Şen – Personel

38.⁠ ⁠Aykut Doğan – Sıfır Atık ve İklim Müdürü

39.⁠ ⁠Selin Öztürk Şükrüoğlu – Sosyolog

40.⁠ ⁠Nurten Çetinkaya – Bucamar Çalışanı

41.⁠ ⁠Erhan Akyüz – Bucamar Çalışanı

42.⁠ ⁠Bahar Burmalı – Büro Personeli / Taşınır Kayıt Yetkilisi

43.⁠ ⁠Canan Yücel – Destek Hizmetleri Müdür Vekili

44.⁠ ⁠Yağmur Güçerek – Başkan Asistanı

45.⁠ ⁠Burcu Altunçekiç – Bucamar Muhasebe Sorumlusu

46.⁠ ⁠Serhat Gökhan Karakaplan – Bucamar Çalışanı

47.⁠ ⁠Şahin Akçay – Bucamar Çalışanı

48.⁠ ⁠Hasan Kalkan – Bucamar Çalışanı

49.⁠ ⁠Sevgi Kazankaya – Belediye Çalışanı

50.⁠ ⁠Ahmet Kazankaya – Hastane Çalışanı

51.⁠ ⁠Muhammet Sercan Güneri – İmar/Hakediş/Yapı Kullanma Personeli (Cezaevinde)

52.⁠ ⁠İlker Bilici – Ruhsat ve Denetim Müdürü (Cezaevinde)

53.⁠ ⁠Cem Beşgül – Yapı Ruhsat Personeli (Cezaevinde)

54.⁠ ⁠Erdem Başer Balkır – Belediye Başkan Yardımcısı (Yurtdışı firari)

55.⁠ ⁠Mahmut Zengin – Mimar (Yurtdışı firari)

56.⁠ ⁠Mustafa Genç – Mimar / Meclis Üyesi (Yurtdışı firari)

57.⁠ ⁠Naciye Balcı – Emekli Eski Çalışan (Yurtdışı firari)

58.⁠ ⁠S. U. – Belediye Yöneticisi (Firari)

59.⁠ ⁠K. B. – Belediye İştiraki Yöneticisi (Firari)

60.⁠ ⁠M. K. – Firma Sahibi (Firari)

61.⁠ ⁠Ö. K. – Firma Sahibi (Firari)

62.⁠ ⁠D. Y. – Firma Sahibi (Firari)