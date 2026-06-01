CHP'li İzmir Buca Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı gözaltına alındı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 01.06.2026 , 08:09 Güncelleme Tarihi: 01.06.2026 , 11:42
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CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrasında da belediyelere operasyonlar sürüyor.
İzmir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Buca Belediyesine operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Görkem Duman dahil çok sayıda gözaltı olduğu ifade ediliyor.
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