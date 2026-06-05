CHP'li Buca Belediyesi soruşturması: 54 kişi adliyeye sevk edildi

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Haziran’da İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, aralarında CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti yöneticileri, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı müteahhitlerin de bulunduğu toplam 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda, aralarında Görkem Duman, Erhan Kılıç ve önceki dönem CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın da bulunduğu 54 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan isimler, geniş güvenlik önlemleri altında İzmir Adliyesi’ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevki sırasında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve gözaltındaki isimlerin yakınları da emniyet binası önündeki bekleyişlerini sürdürerek alkışlarla destek verdi.

Memurun 13 yarış atı çıktı

Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen "yolsuzluk" operasyonunda bir de yeni detay ortaya çıktı. Ege'deSonSöz'ün haberine göre, gözaltında bulunan Hak ediş/Yapı Kullanma Memuru Bahadır Yılmaz’ın 13 adet yarış atı sahibi olduğu tespit edildi.

Ne olmuştu?

Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet, belediye iştirak kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, "bankamatik memur" sistemi, doğrudan temin ve ihale usulsüzlüklerinin yer aldığı belirtilmişti.

Bazı müteahhitlerin belediye görevlilerine ödeme yapmak için kendi aralarında özel yöntemler kullandığı, inşaat firmalarının projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi için belediye personeline rüşvet verdiği, bu ödeme trafiğinin "sorun çözme/erteleme" anlamında bazı çevrelerde "sabun" adıyla anıldığı iddia edildi.