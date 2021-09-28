CHP'li belediyenin işçisi üzerlerindeki sendika baskısını anlattı: Adice ayak oyunları

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nde DİSK Genel-İş'te örgütlenen işçiler kimsenin olmadığı ya da diğer işçi arkadaşları tarafından tanınmadıkları uzak yerlere gönderiliyor. Muratpaşa Belediyesi ve işçilerin örgütlü olduğu önceki sendika Türk-İş'e Belediye - İş elbirliği ile işçilere çeşitli zorluklar çıkarıyorlar. İşçiler bunun sendika örgütlenmesini engellemek ve yalnızlaştırmak için yapıldığını söylüyorlar.

Deniz Coşgun, kendi ifadesiyle "türlü ayak oyunlarına" maruz kalan işçilerden yalnızca biri. Yaşadıklarını soL'a anlattı.

Türk-İş'e bağlı Belediye-İş'ten DİSK Genel-İş'e geçişiniz hangi yıldan beri sürüyor?

2015 yılından beri Fen İşleri Müdürlüğü'nden başlayarak örgütlenmemiz sürüyor. Yoğun baskılarla, tehditlerle, sürgünlerle toplu geçişleri önlemeye çalıştılar. Bunu yapanlar Muratpaşa Belediyesi yöneticileri. Sadece şube müdürleri değil başkan yardımcıları, çavuşlar, şefler, Belediye Meclis üyeleri de işçilere sendika seçme konusunda baskı yaptılar ve tüm bunlar Başkan Ümit Uysal'ın bilgisi dahilinde oluyor.

Neden sendika değiştirmek istediniz?

Belediye-İş bizim hiçbir hakkımızı savunmadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerde asgari ücret 3 bin 200 TL demesine karşın bizim yıllardır çalışan arkadaşlarımız 3 bin 290 TL maaş alıyor. Türkiye'deki tüm belediyeler içerisinde en düşük maaşı alan biziz. Yemek paramız net 5 TL', lütuf gibi önümüze konuyor.

Biz Muratpaşa Belediyesi'nde bu hareketi başlattığımızda Türk-İş'in Başkan Yardımcısı Kemal Çavuşoğlu ve Belediye-İş Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan işçilerle konuşmaya gidiyor, diyor ki "biz bu yemek parasını 12 TL yapacağız. Bize zaman verin." Ancak belirsiz bir süre, ne zaman olduğuna dair hiçbir bilgi yok. Ağustos'un 20'sinde biz DİSK Genel-İş'e geçişlere başladık.

İlk geçişimizde 130 kişi geçtik, deprem etkisi yarattı. Arkadaşlarımız evinden uzak yerlere gönderildi, süpürgeci arkadaşların yerleri büyütüldü, verilen alanlar bitirilmezse tutanak tutulmakla tehdit edildiler ama işçi arkadaşlarımız dimdik durdular. En son 450 üyeye ulaştık. Şimdi Belediye-İş'ten 960 kişinin istifa ettiğini duyduk...

Bu gelişmeler üzerine bir toplantı yapılıyor. Başkan Yardımcısı Metin Taylan Dikmen, Temizlik İşleri Müdür Vekili ve Başkan Yardımcısı Meltem Dağlı, Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı Mehmet Evran işçileri bir operasyonla saat 4'te belediyeye toplayarak odalarına çekiyorlar. Odalara girerken üst araması yapılıyor, telefonları alınıyor. Cesur bir arkadaşımız içeriden ses kaydı alıyor. Ses kaydında, "Siz bu işten vazgeçin, Başkan ve CHP Genel Merkezi DİSK'e geçmenizi istemiyor" deniliyor.

Biz ilk bu hareketi başlattığımızda da "Kılıçdaroğlu DİSK'i istemiyor" denilmişti. Bizse mücadelemize devam ettik, elimizden geldiğince CHP milletvekillerine ulaştık, görüşemediklerimize mesaj attık. Hiçbiri bize destek vermedi ve "CHP olarak Genel Başkanımızın adını hiç kimse böyle kullanamaz, biz bütün sendikalara eşit mesafedeyiz" dediler. Biz de "böyle davrananlar bizim oy sizin de yetki verdiğiniz kişiler" dedik. CHP Genel Merkezi'nden bize destek veren olmadığı gibi bazıları cevap verme tenezzülünde bile bulunmadı.

Temizlik işçisine komplo

Belediye-İş'ten istifa eden 960 kişinin de Muratpaşa Belediyesi işçileri olduğunu aktaran Coşgun şöyle devam ediyor:

"Bu 960 kişinin yarısı kadarı DİSK'e üye oldu, diğerleri süreci izliyor. Ben de sürgün edilen işçilerdenim. Beni pazar yerlerinden Üçkapılar Karakaş Camiisi'nin tuvaletine verdiler. Orası uyuşturucu madde kullananların yatağıydı. İlk gün temizlik yaparken madde bağımlıları benimle kavga ettiler, bıçak çektiler. Bunun üzerine benden sorumlu çavuşu aradım ve durumu anlattım. Durum değişmedi. Aşağıda tuvaletlerin orada bekleyemezdim, madde bağımlıları boş anında bir bıçak darbesi vurmayı bekliyorlardı her gün. Polis bu kişiler yalnızca kullanıcı olduğu için hiç bir şey yapamıyor. Tuvaletlerin üstünde oturup kitap okuyordum, ben okumayı dokuz yaşından beri seven ve bunu herkesin bildiği bir insanım. Havalandırmanın yanında duruyordum ki madde bağımlıları buraya gelirse duyayım diye. Buradan buzlu camdan dolayı herhangi bir şey gözükmüyor. Onların aşağıda olduğunu anladığım zaman çamaşır suyu ve porçöz karışımından yaptığım ilacı alttan sıkıyordum, bir dakika sonra onlar öksürerek dışarı çıkıyorlardı. Buradaki madde bağımlılılarını böylece temizledim ve çevredeki esnaf da beni takdir etti.

Ancak imam ya da müezzin "aşağıya bakıyor, resmimi çekiyor" diyerek şikayet etmiş. Muhtemelen okuduğum kitapları da görmüştür. Müdürlüğe çağırdılar, bana 'Kaymakamlık, Başkan Yardımcısını aramış' denildi. Daha sonra beni Kırcami'ye gönderdiklerini öğrendim.

Camii görevlileri benim aşağıyı gözetleyerek tuvaletteki insanlara baktığım gibi ahlaksızca bir ithamda bulunmuş. Beni durdurmaları için başka bir imkanları yoktu, adice bir komplo ile beni örgütlenmekten durdurmaları gerekiyordu.

Yeni görev yerime gittiğimin ertesinde bir görevli orada fotoğraf çekiyor ve hiçbir şeyin görülmediğini müdür de teyit ediyor. Örgütlenme süreci içerisinde beni harcayacaklarını biliyordum. Falez A.Ş'ye savunma yapmaya gittim, camdan aşağıya kafamı sarkıtarak baktığım ve uzun uzun gözetlediğim iddia ediliyor ama görüntülerde böyle birşey yok. Disiplin Kurulu'nda beni dinlemeleri gerekirdi, dinlemediler.

Müdür ve müdür yardımcıları işçi arkadaşlarımızı Başkan'ın talimatıyla zorla üst araması yaparak, e-devlet şifrelerini alarak Belediye-İş'e üye yaptılar. Ayın 22'sinde de benim tazminatsız olarak çıkışım verildi. Bana, 'Deniz, sen DİSK Genel-İş'e üye oldun, seni çıkaracağız' deselerdi ben ellerini öper ayrılırdım ama adice savaşıyorlar... Kamera kayıtlarını görmek istedim, bilgisayardan resimleri gösterdiler, videoyu göstermediler. Resimlerin caminin içerisinden çekildiği de belli. Fotoğraflar tam öğle namazı vaktinde çekilmiş, yani imamın ve müezzinin camide olduğu vakitte. Benim hangi dünya görüşünden olduğumu herkes bilir.

DİSK'ten zorla istifa ettirme sürecine ilişkin bir dava açıldığını biliyoruz. Süreç ne durumda?

DİSK Genel-İş Avukatı önce işe iade davası açtı. Ayın 24'ünde arabulucuya başvuru yaptık, 15 günlük bir süreç oluyor. 15 gün sonra Falez A.Ş. ve Muratpaşa Belediye Başkanlığı'nın atacağı adımları göreceğiz. Ben CHP'nin yaklaşık 10 yıldır üyesiyim. Bu süre içerisinde Muratpaşa Belediyesi işçileri olarak yüzde 70'imiz CHP'nin temel taşıyız. Biz Antalya'nın kılcal damarlarıyız. Biz bütün seçim çalışmalarında, konvoylarda, bayrak asmalarda, ev gezmelerinde, mahalle beklemelerinde, kahvehanelerde propaganda yapmada, CHP adına oy istemede olan insanlarız. Bizim kendi yetki ve oy verdiğimiz insanların bize adice bir ithamda bulunabilmesi bizi üzüyor. Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı Mehmet Evran dahi 'Deniz, ben senin hakkında böyle birşey düşünemem' diyerek destek verdi. Ben üniversiteden ikinci sınıfta siyasetten dolayı atıldım, benim sülalem de araştırılabilir.

Sizin dışınızda böylesi 'ayak oyunları' yapılan işçiler oldu mu?

Çok fazla var ve daha da olacak. Eğer ki ben bugün konuşmamış olsam onu da yapacaklar. Bir çavuş arkadaşımız Başkan Yardımcısı'nın yanında, "Ben bir kez DİSK'e üye oldum, tükürdüğümü yalamam, geri dönüşüm olmaz" dedi, Başkan Yardımcısı da 'Olmazsa yürü git' diyerek azarladı. Belediye yönetimi sendika değişikliği yapanların isim listesini nereden alıyor? Sadece sendikada bulunabilecek, Belediye-İş'ten istifa eden insanların isim listesi Muratpaşa Belediyesi Başkanı'nda ve yardımcılarının elinde nasıl bulunabililiyor? Mehmet Mercan bu isimleri belediyeye vererek, bizim oy verdiğimiz insanlara talimat veriyor. Belediye halkın oyuyla geldi, bir talimat alacaksa halktan alacak! Türk-İş işçiyi satmıştır, Kemal Kılıçdaroğlu bunu milyonların önünde söylemiştir. Sen CHP'li bir belediye olarak buradan isim alarak hareket ediyorsun, bu nasıl olur?

'CHP tabanı ve yöneticiler arasında çatlak var'

Sosyal demokrat olarak bilinen CHP'nin bir belediyesinin böylesi bir sürece imza atmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

CHP'li bir belediyenin bunu yapması, insanın kafasından aşağıya kaynar su dökülmüş gibi yapıyor. Biz Millet İttifakı olarak seçimlere giriyoruz ve bu süreçte Millet İttifakı'nda olmayan devrimci arkadaşlarımızı bile CHP'ye oy vermesi için etkilemeye çalışan insanlarız. Siz tutuyorsunuz, bize bunu yapıyorsunuz! CHP'nin tabanı ile yöneticileri arasında çatlak var. Bu çatlak kapanmak yerine genişliyor! CHP'nin yetki verdiği Başkan ve yardımcıları bu çatlağı açan kişiler, bunu kapatacak olan da CHP Genel Merkezi.

CHP Genel Merkezi buradaki CHP'li belediye yöneticilerine bir müdahalede bulunmazsa ne yapacaksınız?

O zaman yapacağımız tek bir şey kalıyor...

Pazartesi günü DİSK Genel Başkanı ile Kılıçdaroğlu bu konu ile ilgili görüşecek. Biz bu görüşmenin sonucunu bekliyoruz. Yapacak başka bir şeyimiz şimdilik yok. Oradan çıkan sonuca göre adımlarımızı atacağız. Türkiye Komünist Partisi (TKP) bu süreçte defalarca kez bizi destekleyen açıklamalar yaptı. Bir komisyon oluşturarak, işçinin önüne bir sandık konularak, kitle örgütlerinin de gözleminde seçimimizi yapabiliriz. Yöneticiler aradan çekilsin, bizi Belediye-İş ile baş başa bırakın. Belediye-İş'teki yönetici arkadaşlarımız da gelsin, işçilerle konuşalım, kim hangi sendikayı istiyorsa geçsin. Demokrasi budur. CHP'li yöneticiler de kendilerine sosyal demokrat diyebiliyorsa bunu yapmak zorundalar.