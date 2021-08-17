CHP'li belediyeler THK Başkanı ile buluştu

Türk Hava Kurumu (THK) bünyesindeki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır oldukları çağrısı ile dilekçelerini kurum başkanı Cenap Aşcı’ya ileten CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı; iş birliği protokolü için hazırlık yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer büyükşehir belediye temsilcileri Türk Hava Kurumu’nun daveti üzerine toplantı yaptı.

28 Temmuz’da Akdeniz ve Ege kıyılarında çıkan orman yangınlarıyla mücadelede söndürme çalışmalarında kullanılamayan Türk Hava Kurumu uçaklarıyla ilgili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, “Uçakları aktif hale getirmeye hazırız” çağrısı yapmıştı. Belediye başkanları, konu ile ilgili taleplerini içeren dilekçelerini, ayrı ayrı THK Başkanı Cenap Aşcı’ya iletmişti.

Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer belediye başkanlarının temsilcileri, Ankara’da bir araya gelerek Türk Hava Kurumu Başkanı Cenap Aşcı’yı ziyaret etti.

Başkan Böcek, iş birliği çağrısı üzerine yapılan davet üzerine Aşcı’yı ziyaret ettiklerini belirterek, neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.