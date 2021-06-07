'CHP'li belediyeler Özışık kardeşlere ödeme yapıyor' diyen KRT muhabiri işten atıldı

KRT TV muhabiri Çağdaş Ulus, CHP'li Ataşehir ve Maltepe belediyelerinin Hadi, Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere düzenli ödeme yaptığına dair paylaşımlarının ardından işten çıkarıldığını duyurdu.

Ulus Twitter hesabından "CHP'li belediyelerin Hadi-Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere düzenli ödeme yaptığına dair attığım tweetler sonrası @krtkulturtv yönetimi tarafından hukuksuzca iş akdim feshedildi. Kamuoyuna açıklamamdır" diyerek yazılı açıklamasını paylaştı.

Sözkonusu açıklamada Ulus işten çıkarılma sebebinin 22 Mayıs'ta yaptığı paylaşımlar olduğunu söyledi. O paylaşımlarında Ulus CHP'li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin Hadi, Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere gazete ilanı adı altında ödemeler yaptığını, Maltepe belediyesinin de Özışık kardeşlere üç yıl boyunca araç tahsis ettiğini belirtmişti.

Kanalın genel yayın yönetmeni Fikret Bulut'un önce paylaşımlarını silmesini istediğini daha sonra istifa etmesini istediğini belirten Ulus bu talebi kabul etmediği için baskıyla karşılaştığını öne sürdü. 28 Mayıs Cuma gününe kadar kanala giderek düzenli mesai yaptığını belirten Ulus, 29 Mayıs Cumartesi günü haftalık iznini kullandığını, 31 Mayıs günü ise "3 gün boyunca işe gelmediği" gerekçesiyle iş akdinin feshedildiğini söyledi.

"Ben sadece gazetecilik yaptım" diyen Ulus konuyu yargıya taşıyacağını bildirdi.

CHP'li belediyelerin Hadi-Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere düzenli ödeme yaptığına dair attığım tweetler sonrası @krtkulturtv yönetimi tarafından hukuksuzca iş akdim feshedildi. Kamuoyuna açıklamamdır. https://t.co/X8PvIaQlQR pic.twitter.com/JChJ61fL71 — Çağdaş Ulus (@cagdasulus) June 7, 2021

O tweetler neydi?

Ulus 19 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na seslenerek "İstanbul'daki bazı CHP'li belediyelerin Özışık kardeşlere her ay neden düzenli ödeme yaptığını lütfen araştırın? İlçelerine hizmet etmeyen belediyeler bu isimlere para aktarıyor" demişti.

Ulus "Mesela Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç neden Çevre Şehircilik Bakanlığını Özışık kardeşlerle ziyaret etti? Ve neden basın özgürlüğünü Mahmut Övür ve Hadi Özışık ile kutlamayı tercih etti" diye sormuştu.

'Maltepe Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu neden durduruldu?'

Ali Kılıç ile Süleyman Soylu'nun birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ulus "Ve en önemli soru. Maltepe Belediyesi'ne yapılacak yolsuzluk operasyonu neden durduruldu?" diye yazmıştı.

Ulus ertesi gün yaptığı bir paylaşımda ise "Attığım tweetler üzerine genel merkezden fır.a yiyen ve şu saatlerde toplantı yapan Maltepe Belediyesi yönetimi, 2017-19-20 yıllarında Hadi Özışık'ın sahibi olduğu internet habere belediyenin bir pasat bir de doblo aracını neden tahsis ettiniz? Bunu açıklayın" diye yazmıştı.

22 Mayıs'taki paylaşımlarında ise şu ifadelere yer vermişti:

"O zaman açıklayalim. Özışık kardeşler'e ait yerel medya isimli gazete için Ataşehir Belediyesi Özışık kardeşlere reklam ödemeleri yapmıştır. Kardeş Baki Özisik'a da ayrıca her ay belli bir ödeme bunlar harici yapılmıştır."

"Ayrıca yerel medya isimli yerel gazeteye CHP'li başka belediyeler de reklam adı altında ödemeler yapmıştır. Bu gazetede Süleyman Özışık'indir."

"Halkın parasını Özışık kardeşlere yediren Maltepe Belediyesi'ndeki olaylara virgül koyup bir baska CHP'li belediyeye geçelim. Karşımızda Ataşehir Belediye yönetimi. Soralım, her ay Baki Özısik'a neden ödeme yaptınız?"