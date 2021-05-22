Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın adreslerinde arama: Telefon ve bilgisayarlarına el konuldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in yayınladığı görüşme kaydı sonrası Hadi ve Süleyman Özışık hakkında "hakaret", "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım"dan suç duyurusunda bulunmuştu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Özışık kardeşlerin adreslerinde arama yapılması için talimat yazısı yazdı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, talimat yazısı üzerine İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nden Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın adreslerinde aranma yapılabilmesi talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği'nden çıkan arama kararı sonrasında, Özışık kardeşlerin ikametlerinde İstanbul Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Özışık kardeşlerin Ataşehir'deki adreslerinde bulunan iki adet bilgisayar ve iki cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.