CHP'li belediyeden rüşvet görüntüsü sonrası açıklama

Dün iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ta yer alan iddiaya göre, CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön rüşvet alırken görüntülenmişti.

Bu haberin ardından bugün Ataşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

Açıklamada, "Bir kısım sosyal medya ile basın kurumlarında çıkan kurumumuzun bir çalışanı hakkında paylaşılan görüntülere dair bilgi sahibi olunması üzerine, görüntülerde yer alan içeriğin neye ilişkin olduğu ve gerçek olup olmadığı konusunda başkanlık emriyle Teftiş Kurulu Müdürlüğümüzce inceleme-soruşturma başlatılmış olup, başkanlığımızca bu kişinin görevine son verilmiştir" denildi.