CHP’li belediyeden fahiş kreş zammı     

Eskişehir'de CHP'li Odunpazarı Belediyesi belediye bünyesinde yer alan, 7 farklı mahallede yer alan kreşlere yüzde 200 oranında zam yaptı.

Daha önce kamu çalışanları için 1500 TL, dışarıdan gelenler için 2000 TL olan kreş ücretleri kamu çalışanları için 4000 TL, dışarıdan gelenler için 6000 TL olarak belirlendi.

Devlet anaokullarının kayıt süresinin bittiği, velilerin kırtasiye ihtiyaçlarını ortalama 2000 TL ödeyerek karşıladığı bir dönemde yapılan bu fahiş zam veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

Zamlar yüzünden zor durumda kaldıklarını belirten veliler bu zammın belediyenin bir “sosyal belediyecilik” uygulaması olarak belirttiği kreş hizmeti için çok fahiş bir artış olduğunu dile getirdiler.

Kayıtların da kapandığı bir dönemde yapılan bu zam nedeniyle çok zor durumda kaldıklarını söyleyen veliler zammın geri çekilmesini talep ediyorlar.