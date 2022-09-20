CHP'li belediyede bir kişiye 3 müdürlük iddiası

Memleket Partisi il binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Gülay Baltalık 39 yıl sonra Kırşehir’i alan CHP’li ittifak için "31 Mart seçimlerinin kampanya döneminde belediye yöneticileri halka bir konuda söz verdi. Liyakatsizlik, usulsüz ihaleler, bankamatik memurlarını yargıya taşıyıp mecburi hizmetler dışında da bir şey yapmayın" dedi.

Kırşehir Belediyesi'nde görevli bir müdürün aynı zamanda 3 müdürlüğe de vekil olarak baktığını aktaran Baltalık, "3 yılda neler yaptınız? Hangi müdürünüz kaç müdür vekilliği aldı? Başkan yardımcılarınızdan kaç tanesi Kırşehir Gıda adlı firmadan ek ücret alıyor? Bunları Kırşehir halkı merak ediyor" diye konuştu.

'İYİP'li başkanın eşi özel kalemden memur yapılmış'

CHP’li ittifak ortağı İYİP'li bir başkanın eşinin özel kalem müdürlüğünden işe alındığını söyleyen Baltalık, "İttifak ortağınız İYİ Partili hangi başkanın eşini özel kalemden işe aldınız? Özel kalem müdürlüğünden işe aldığınız bu kadını Kırşehirliler hiç bu görevde gördü mü? Siz, seçim döneminde geçmişin hatalarına düşülmeyeceği vaadinde bulunmuştunuz. Liyakatli bir sistem üzerine geldiğinizi söylediniz. Halk, liyakatsizlikten başka hiçbir şey görmüyor. İlçe belediyelerinizdeki bankamatik memurlarının konusuna girmiyorum dahi. Zaman sizler için daralıyor" ifadelerini kullandı.

Kırşehir Belediyesi'nde görev yapan biri İYİP'li, diğeri CHP’li ve Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu’nun kayınbiraderi, başkan yardımcıları Kırşehir Gıda Adlı firmada şirket personeli de olarak gözükürken, Yazı İşleri Müdürü Ceyhan Yıldız aynı zaman da Bilgi İşlem Müdürlüğü Müdür Vekili, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Müdür Vekili görevlerini yürüttüğü iddia edildi. (İHA)