CHP'li belediye Mikail Aslan konserini iptal etti

Kürtçe/Zazaki dilinde şarkılar söyleyen sanatçı Mikail Aslan, CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin kendisini davet ettiği 7. Kardeş Kültürlerin Festivali programından çıkarıldığını açıkladı.

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin kendisini festival programından çıkarttığını duyuran Aslan, "7. Kardeş Kültürlerin Festivali"ne davet ettiniz, sonra iki üç ırkçı trole boyun eğip bizi programdan çıkardınız" dedi.

Aslan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"7. Kardeş Kültürlerin Festivali'ne davet ettiniz, sonra iki üç ırkçı trole boyun eğip bizi programdan çıkardınız. Bizi halkımızdan, halkımızı klamlarımızdan mahrum ettiniz. Kardeşliği sesimizi keserek mi inşa edeceksiniz Ataşehir Belediyesi?"