Birlik Sendikası'ndan öldürülen müzik emekçisi Onur Şener için basın açıklaması

Birlik Sendikası, müzik emekçisi Onur Şener'in katledilmesini protesto etmek için bugün saat 18.30'da Meşrutiyet Mah. Karanfil Sok. No:17 adresindeki Ankara İl Temsilciliği önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Tüm bu kuralsız sömürüye, baskı altında güvencesiz çalıştırılmaya, tehditlere, arkadaşlarımızın çaresizlikle hayatlarına son vermesine, fiziksel şiddete, ölümlere karşı birlik olmanın zamanı değil mi" ifadelerine yer verilen basın açıklamasında, "Biz yan yana gelmedikçe aramızdan ayrılan, en verimli çağında yaşamdan koparılan arkadaşlarımızın hesabı sorulmayacak. Gelin güç verelim birbirimize! Gelin örgütlenelim" çağrısında bulunuldu.

Birlik Sendikası Müzik Emekçileri tarafından gerçekleştirilen basın açıklaması şöyle:

"Bugün Onur için toplandık. Onur’a yapılan saldırı hepimize yapılan saldırıdır.

Dün akşam Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir mekânda müzisyenlik yapan bir arkadaşımız, Onur Şener, gencecik yaşında vahşice katledildi. Olayın faillerinin ise birinin TAİ'de mühendis, diğer ikisinin ise Çalışma Bakanlığı bürokratlarından oldukları ifade ediliyor. Olayın vahşeti bir yana, bu cinayetin failleri olduğu söylenen kişilerin, devlete bağlı resmi kurumların birer çalışanı olması skandaldır. Bu durum, devlet kurumları içinde sözde 'delikanlılık' denerek 'racon kesmenin' ve hamaset edebiyatı yaparak mafyatik ilişkilerin ne ölçüde yapılandığının, çürümenin ve kokuşmuşluğun göstergesidir.

Dün gece katledilen arkadaşımız, salgın nedeniyle beşparasız eve kapatıldığında ölüme terk edilmiştir!

Dün gece katledilen arkadaşımız, müzik emekçilerinin güvencesiz çalıştırılması konusunda 'salgından sonra bu konuda işyerlerini özendirici çalışmalar yapacağız' diyen Kültür Bakanı tarafından ölüme terk edilmiştir!

Dün gece katledilen arkadaşımız, yobazlarca hedef gösterilen konserleri yasaklayan İçişleri Bakanlığı tarafından ölüme terk edilmiştir!

Dün gece katledilen arkadaşımız, onun yobazların hedefi hâline gelmesine sessiz kalan, buna önayak olan AKP iktidarı tarafından ölüme terk edilmiştir!

Dün gece katledilen arkadaşımız, onun hayallerini, umutlarını ve geleceğini çalan bu batasıca düzen tarafından ölüme terk edilmiştir!

Müzik emekçileri, dostlar, kardeşler... Haklı tepkimizi sosyal medyadan, saatlerce enstrümanımızı çalıştığımız odalardan göstermek yerine artık kol kola girerek göstermenin vakti gelmedi mi?

Tüm bu kuralsız sömürüye, baskı altında güvencesiz çalıştırılmaya, tehditlere, arkadaşlarımızın çaresizlikle hayatlarına son vermesine, fiziksel şiddete, ölümlere karşı birlik olmanın zamanı değil mi?

Sevgili dostlar, biz yan yana gelmedikçe aramızdan ayrılan, en verimli çağında yaşamdan koparılan arkadaşlarımızın hesabı sorulmayacak. Gelin güç verelim birbirimize! Gelin örgütlenelim!

Gelin haklarımız için kol kola girelim! Gelin, dün gece vahşice katledilen Onur Şener arkadaşımızın hesabını hep birlikte soralım!"