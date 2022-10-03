Birlik Sendikası'ndan müzisyen Onur Şener'in öldürülmesinin ardından protesto çağrısı

Birlik Sendikası, müzik emekçisi Onur Şener'in öldürülmesinin ardından basın açıklaması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi

Birlik Sendikası, müzik emekçisi Onur Şener'in katledilmesini protesto etmek için bugün sendikanın Ankara İl Temsilciliği önünde basın açıklaması yapacak. 

"Müzik emekçisi arkadaşımız Onur Şener'in katledilmesini protesto etmek için bugün toplanıyoruz" diyen Birlik Sendikası, saat 18.30'da Meşrutiyet Mah. Karanfil Sok. No:17 adresindeki Ankara İl Temsilciliği önünde basın açıklaması yapacak.

Birlik Sendikası'ndan bugün yapılan açıklamada, "Onur Şener'in katledilmesinden bu düzen sorumludur!" diyerek, müzik emekçilerinin gericiler tarafından hedef gösterilmesinin, işsizlik nedeniyle hayatlarına son vermelerinin, şiddet ve cinayetlerin engellenmesi için birlikte mücadele etmenin gerekliliğini vurgulamıştı.

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Birlik Sendikası: Onur Şener'in katledilmesinden bu düzen sorumludur