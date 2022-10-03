Birlik Sendikası'ndan müzisyen Onur Şener'in öldürülmesinin ardından protesto çağrısı

Onur Şener'in katledilmesinden bu düzen sorumludur! Üzgün ve öfkeliyiz.

Sanata, insana, hayata düşman bu çürümüşlüğe karşı tek çözüm, müzik emekçilerinin yan yana gelmesi ve örgütlenmesidir.

Bu canavarlığa karşı ses çıkarmaya ve sendikamızla mücadele etmeye çağırıyoruz! pic.twitter.com/UO1RewaNop