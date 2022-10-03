Birlik Sendikası'ndan müzisyen Onur Şener'in öldürülmesinin ardından protesto çağrısı

Birlik Sendikası, müzik emekçisi Onur Şener'in katledilmesini protesto etmek için bugün sendikanın Ankara İl Temsilciliği önünde basın açıklaması yapacak.
"Müzik emekçisi arkadaşımız Onur Şener'in katledilmesini protesto etmek için bugün toplanıyoruz" diyen Birlik Sendikası, saat 18.30'da Meşrutiyet Mah. Karanfil Sok. No:17 adresindeki Ankara İl Temsilciliği önünde basın açıklaması yapacak.
📢Basın açıklamamıza çağrı— Birlik Sendikası (@birliksendikasi) October 3, 2022
Müzik emekçisi Onur Şener'in katledilmesini protesto etmek için bugün Ankara İl Temsilciliğimiz önünde toplanıyoruz.
📆3 Ekim 2022/ 18.30
Meşrutiyet Mah. Karanfil Sok. No:17 Kızılay/Ankara pic.twitter.com/a21KQI4Mzt
Birlik Sendikası'ndan bugün yapılan açıklamada, "Onur Şener'in katledilmesinden bu düzen sorumludur!" diyerek, müzik emekçilerinin gericiler tarafından hedef gösterilmesinin, işsizlik nedeniyle hayatlarına son vermelerinin, şiddet ve cinayetlerin engellenmesi için birlikte mücadele etmenin gerekliliğini vurgulamıştı.
Onur Şener'in katledilmesinden bu düzen sorumludur! Üzgün ve öfkeliyiz.— Birlik Sendikası (@birliksendikasi) October 3, 2022
Sanata, insana, hayata düşman bu çürümüşlüğe karşı tek çözüm, müzik emekçilerinin yan yana gelmesi ve örgütlenmesidir.
Bu canavarlığa karşı ses çıkarmaya ve sendikamızla mücadele etmeye çağırıyoruz! pic.twitter.com/UO1RewaNop