CHP'li belediye kamuya ait taşınmazı satışa çıkardı: 'Halka karşı işlenen suç'

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin taşınmaz satışına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Belediyenin satışa çıkardığı taşınmaz bölgesi için "PTT alanı" yazdığı belirtilen açıklamada, "Planlama bilimi de, kamu çıkarları da açıktır: Kamu mülkiyetlerini özelleştirilmesi, halka karşı işlenen bir suçtur" denildi.

Açıklama şöyle:

"Bir süredir, ihale takibi yapan internet sitelerinde, Karşıyaka ilçesindeki bir taşınmaza ait bir ilan dolaşıyor. Taşınmazın mülkiyeti Karşıyaka Belediyesine ait ve satışa çıkaran da, Karşıyaka Belediye Başkanlığı'nın ta kendisi.

Satışa çıkarılan taşınmazın tapu bilgisinde, Şemikler Mahallesi, 25562 ada 2 parsel yazıyor ve bu parsel, Mavişehir Toplu Konut Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde, 'PTT' alanında kalıyor. Planın adı başta önemsiz gelebilir ancak bu planın bir özelliği var.

2020[1] yılında TOKİ tarafından açık arttırmaya çıkarılan ve satışına Karşıyaka Belediyesi tarafından itiraz edilen taşınmazlar da, bu planda yer alıyordu. TOKİ, toprak parçaları ile yetinmemiş, denize isabet eden alanları bile satışa çıkarmıştı.

O dönem, Karşıyaka Belediyesi, kendi resmi internet sitesinde, 'satışı durdurmak ve arsaların ranta açılmasını engellemek için güç birliği' yapıldığını vurguluyor ve kendisini o güç birliğinin içerisinde sayıyordu.

Elbette ki, Karşıyaka Belediyesi'nin yetkilileri, gerçekleştirmeyi düşündükleri satış için kendilerince önemli gerekçeler bulabilir ve bunu kamuoyu ile paylaşabilirler. Ancak, ne yazık ki, bu gerekçelerin hiçbiri, imar planlarında kamu kurumlarına ayrılmış ve mülkiyeti kamuda olan alanların satışa çıkarılmasını meşrulaştıramaz. Çünkü planlama bilimi de, kamu çıkarları da açıktır: Kamu mülkiyetlerini özelleştirilmesi, halka karşı işlenen bir suçtur."